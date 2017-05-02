۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

طی یک درگیری مسلحانه؛

شکارچیان غیرقانونی در ارزوئیه دستگیر شدند/کشف لاشه ۶ راس کل وحشی

کرمان - رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه از دستگیری چهار شکارچی غیر مجاز طی یک درگیری مسلحانه خبر داد و گفت: اشد مجازات شامل حبس و جزای نقدی در انتظار این شکارچیان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، عنایت الله  دهقانی با بیان اینکه با این عمل مجرمانه به شدت برخورد قضائی خواهیم کرد، اظهار داشت: در این عملیات ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان ارزوئیه طی یک درگیری  مسلحانه که در محل ارتفاعات دامنه قرءتپه رخ داد موفق به دستگیری چهار نفر  از شکارچیان به همراه شش لاشه کل وحشی شدند.

وی افزود: شکارچیان در محدوده حفاظتی محیط زیست این شهرستان مبادرت به  شکار شش راس کل وحشی کرده بودند

دهقانی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برند، ادامه داد: شکارچی متواری دیگر هم  مورد شناسایی قرار گرفته است  و دستورات قضائی لازم برای دستگیری آن صادر شده است.

وی تاکید کرد: حیاط وحش و محیط زیست متعلق به نسل های  آینده مملکت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و حراست از آن وظیفه تمام افراد است .

رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه گفت: محیط بانان باید با اهتمام بیشتر در انجام وظایف، حاشیه امنیت را از شکارچیان غیرقانونی سلب کنند.

