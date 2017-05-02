شکارچیان غیرقانونی در ارزوئیه دستگیر شدند/کشف لاشه ۶ راس کل وحشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، عنایت الله دهقانی با بیان اینکه با این عمل مجرمانه به شدت برخورد قضائی خواهیم کرد، اظهار داشت: در این عملیات ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان ارزوئیه طی یک درگیری مسلحانه که در محل ارتفاعات دامنه قرءتپه رخ داد موفق به دستگیری چهار نفر از شکارچیان به همراه شش لاشه کل وحشی شدند.

وی افزود: شکارچیان در محدوده حفاظتی محیط زیست این شهرستان مبادرت به شکار شش راس کل وحشی کرده بودند

دهقانی با بیان اینکه متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برند، ادامه داد: شکارچی متواری دیگر هم مورد شناسایی قرار گرفته است و دستورات قضائی لازم برای دستگیری آن صادر شده است.

وی تاکید کرد: حیاط وحش و محیط زیست متعلق به نسل های آینده مملکت جمهوری اسلامی ایران است و حفظ و حراست از آن وظیفه تمام افراد است .

رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه گفت: محیط بانان باید با اهتمام بیشتر در انجام وظایف، حاشیه امنیت را از شکارچیان غیرقانونی سلب کنند.