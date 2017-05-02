۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۷

اختصاصی مهر؛

پرونده سفارت عربستان ۱۹تیر ماه مجددا رسیدگی می شود

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان از تعیین وقت این پرونده در دادگاه تجدید نظر خبرداد.

محمد نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت پرونده تخریب و حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان به شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده بود.

وی افزود: این پرونده برای تاریخ ۱۹تیرماه تعیین وقت رسیدگی شده است و قرار است در این تاریخ بررسی شود.

به گزارش مهر، ۲۸ و ۲۹ تیر ۹۵ بود که دو جلسه رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و ۲۱ متهم تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شد. پس از این جلسه، پرونده یکی از متهمان که به اشتباه به دادگاه کارکنان دولت آمده بود به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. در نهایت پس از چهار ماه دادگاه حکم این متهمان را صادر و ۱۳ متهم را به حبس تعلیقی محکوم کرد. تعدادی از متهمان نیز تبرئه شدند.

    • رجب IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      مسئولان بعلت رضایت عربستان خودزنی نکنند حالا این کار در مورد عربستان شده است که نباید میشد که دیگر نباید جوانان غیور را محاکمه کنند خود عربستان راجع به ایران صدها جنایت مرتکب شده است.

