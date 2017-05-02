اجرای ۱۶ پروژه ورزشی خراسان جنوبی توسط خیران

اسماعیل افضل پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه کمک در حوزه ورزشی ارزش و پاداشی در حد کمک در مدرسه سازی و سلامت جامعه نیز دارد، افزود: ورزش می‌تواند جوانان را از بسیاری آسیب های اجتماعی مصون نگه دارد.

افضل پور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه امر به ورزش امر به معروف است، بیان کرد: هرکس در حوزه ورزش کمک کند قطعا پاداش معنوی نیز خواهد داشت.

وی خواستار حضور پرنگ تر خیران در حوزه ورزش استان شد وادامه داد: تنها با تکیه بر بودجه های دولتی نمی‌توان کاری را از پیش برد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انجام فعالیت های عمرانی گسترده و اتمام پروژه های نیمه تمام استان از توان دولت خارج است، گفت: در حال حاضر ۸۵ پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح استان وجود دارد که نیازمند حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.

افضل پور با اشاره به اینکه برترین های ورزش استانی و حامیان موثر و برتر ورزشی در این جشنواره تقدیر خواهند شد، گفت: همچنین از مربی و داور برتر رشته های مختلف و برترین اداره ورزش و جوانان استان تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها با تکیه بر بودجه های دولتی نمی‌توان کاری را از پیش برد، افزود: شانزدهم اردیبهشت ماه اولین همایش خیرین ورزش یار در محل سالن غدیر شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

افضل پور با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ پروژه ورزشی خیر ساز در نقاط مختلف استان آغاز شده است، اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد این پروژه‌ها مربوط به گودهای باستانی بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: تا کنون چهار میلیارد تومان اعتبار توسط خیرین جهت تکمیل کردن این ۱۶ پروژه هزینه شده است.

افضل پور از برگزاری نخستیم همایش خیرین ورزش یار استان خبر داد و گفت: این همایش ۱۶ اردیبهشت ماه جاری در سالن غدیر برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم خیران همانند حوزه مدرسه سازی ما را در تکمیل پروزه های ورزشی که نیاز امروز جوانان استان است نیز یاری کنند.

وی در ادامه همچنین از برگزار جشنواره استانی نشاط و امید جوانان در استان خبر داد و گفت: این جشنواره عصر امروز با هدف ارتقاء فرهنگ نشاط و شادی در بین نسل جوان در بیرجند برگزار می‌شود.

به گفته وی حساس سازی و الگوسازی شادابی جوانان در جامعه نیز از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این جشنواره از افرادی که در حوزه جوانان فعالیت داشته‌اند تجلیل خواهد شد، گفت: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره ایجاد فضای جذاب به منظور غنی سازی اوقات فراغت در بین نسل جوان است.

وی با بیان اینکه دراین جشنواره جوانان برتر حوزه های مختلف ورزشی معرفی خواهند شد، عنوان کرد: امیدواریم حضور یکی از وزرا را در این جشنواره داشته باشیم.