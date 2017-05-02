کشف بیش از ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، علاوه بر دستگیری دو متهم به قاچاق کالا و معرفی آنان به مراجع قضایی، محموله هایی به ارزش برآوردی بیش از ۲۰ میلیارد ریال را کشف ضبط کردند.

کشف گوشی های تلفن همراه قاچاق ۲۰ میلیاردی در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه در همین خصوص از کشف محموله قاچاق میلیاردی گوشی های تلفن همراه در تبریز خبر داد و به خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد خودروهای حامل بار قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی تبریز، ماموران پلیس آگاهی در قالب چند تیم عملیاتی به محور مورد نظر اعزام شدند.





سرهنگ صابر عباس زاده تصریح کرد: در همین خصوص یک دستگاه تویوتای استیشن توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی شده و تحت تعقیب و مراقبت قرار گرفت و با استفاده از موانع بازدارنده متوقف شد اما در نهایت راننده با برجا گذاشتن خودرو با استفاده از تاریکی شب متواری شد.

سرهنگ عباس زاده با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو هزار و ۵۰۸ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه هوشمند و مقادیری زیادی لوازم جانبی موبایل کشف شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف کالای قاچاق میلیونی در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز با اشاره به کشف محموله کالای قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان دو دستگاه وانت پیکان را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند.

سرهنگ سهراب شفقی در ادامه سخنان خود افزود: در بازرسی از خودروی های توقیفی، ۲۰۷ تخته پتوی خارجی و ۸۱۶ بسته دستمال مرطوب خارجی قاچاق کشف شد؛ برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالای مکشوفه ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان با اشاره به اینکه در این راستا دو دستگاه خودرو توقیف و دو نفر متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.