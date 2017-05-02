مجتبی نیک کردار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پروژه راه آهن غرب اظهار داشت: در حال حاضر ۲۶ سال از شروع مطالعات و اجرای راه آهن می‌گذرد و مردم حق دارند از طولانی شدن این پروژه گله‌مند باشند.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ کیلومتر راه آهن خواهیم داشت، افزود: این پروژه کرمانشاه را به راه آهن سراسری وصل می کند و از طریق مرز خسروی بعنوان مرز مهم بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، به راه آهن عراق و سوریه و دریای مدیترانه وصل خواهیم شد.

نیک کردار بیان کرد: پروژه فعلی تنها قطعه باقیمانده راه آهن غرب آسیا به شرق آسیا است و دولت توجه جدی برای به سرانجام رسیدن این پروژه دارد و راه آهن کرمانشاه در اولویت اتمام است.

وی بیان کرد: سال گذشته ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبار داشتیم دولت ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز اضافه کرد و ظرف روزهای آینده ایستگاه فیروزان افتتاح می شود.

نیک کردار افزود: بهره بردار این پروژه، شرکت راه آهن غرب است و برای بهره برداری نیز استخدامی خواهند داشت و مردم منتظر آگهی استخدام راه آهن باشند.

وی با اشاره به طولانی بودن اتمام پروژه های ملی گفت: طبق آمار سازمان برنامه و بودجه زمانی که برای اتمام پروژه های ملی لحاظ شده بیش از ۱۲ سال است اما اگر اعتبار باشد پروژه های بزرگ ۳ تا ۴ ساله تمام می شوند.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه بیان کرد: همه ما می دانستیم که احتمال افتتاح راه آهن در تاریخ ۳۱ فروردین خیلی ضعیف است اما استاندار وعده دادند که تحرکی ایجاد شد.