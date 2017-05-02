معلمان هنر اندیشیدن را به دانش آموزان آموزش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در آئین تجلیل از معلمان نمونه استان سمنان که ظهر سه شنبه در سالن شهید مطهری مرکز استان برگزار شد، ضمن بیان اینکه امروز هنر اندیشیدن نیازمند ترویج و تبلیغ در جامعه است، ابراز داشت: کرسی های آزاد اندیشی به کرات در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان می شود لیکن باید این فرهنگ در جامعه ترویج یابد.

وی با بیان اینکه اندیشه آزاد نباید با هراس همراه باشد زیرا اندیشیدن هنری است که باید آن را به جوانان و نوجوانان آموزش داد، افزود: زمانی اندیشیدن هراسناک نیست که بدانیم مومن باید منصف باشد و به هر اندیشه و بیان پاسخی منصفانه داشته باشد و این امری است که معلمان باید آن را در جامعه ترویج دهند.

استاندار سمنان اندیشیدن را مهارتی ویژه دانست و با تاکید بر اینکه باید اندیشه را در جامعه ترویج داد، گفت: دوران زندگی شهید مرتضی مطهری سراسر تفکر و تدین بود لیکن باید این شهید بزرگوار الگوی همه ما در اندیشیدن باشد.

خباز بیان داشت: اثر اندیشه آنقدر والا است که شخصیتی چون شهید مطهری با وجود زیستن در عصری که دین را افیون توده ها می دانستند، تفکر و اندیشه خود را در راه اعتلای اسلام ترویج داد.

وی افزود: مطهری در برابر جریانی ایستاد که می گفتند سیاست باید از دیانت جدا باشد اما او این اندیشه را ترویج بخشید که دیانت همراه با سیاست الگوی سیاست اسلامی محسوب می شود.

استاندار سمنان گفت: معلمان با ترویج و الگوسازی از افرادی مانند شهید مطهری پله های رشد و توسعه کشور را خواهند ساخت و این امر قطعا والاترین اجر و قرب را نزد خدای منان خواهد داشت.

در طول ایام گرامیداشت مقام معلم در سطح استان سمنان ۵۱ معلم تقدیر خواهند شد.