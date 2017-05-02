۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

رئیس دانشگاه خبرداد:

فراهم سازی فرصت های تحقیقاتی برای اساتید واحد علوم و تحقیقات

رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: از اولویت های این واحد دانشگاهی فراهم کردن زمینه ها و فرصت های تحقیقاتی و پژوهشی برای اعضای هیات علمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، علی عباسپور در نشست با اعضای هیات علمی دانشکده های فنی و مهندسی و برق و کامپیوتر این واحد گفت: تجهیز آزمایشگاه ها، ارتباط با صنعت، راه اندازی مراکز تحقیقاتی، برگزاری سمینارها و کنفرانس های تخصصی داخلی و بین المللی، ارتباط با دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و افزایش فضای آموزشی و تحقیقاتی از برنامه های این واحد برای افزایش فعالیت های پژوهشی اساتید است.

وی افزود: با توجه به اینکه رشته ها و زمینه های گوناگون علمی بسیاری در واحد علوم و تحقیقات وجود دارد، طبیعتاً تجهیز آزمایشگاه های مرتبط، زمان بر خواهد بود.

رئیس واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: در سال گذشته بالغ بر ۸ میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی برای این واحد دانشگاهی خریداری شده است.

عباسپور خاطرنشان کرد: این واحد دانشگاهی از هرگونه فعالیت علمی و تحقیقاتی که در راستای تحقق هدف مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی برای رفع مشکلات و پیشرفت هرچه بیشتر کشور، بهره وری و تبدیل علم به ثروت باشد، حمایت خواهد کرد.  

