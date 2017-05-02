۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

سالانه ۱۲۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل می شوند

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران سالانه ۱۲۰ هزار دانشجو فارغ التحصیل می شوند که این سامانه می تواند در زمینه عرضه پژوهش کمک قابل توجهی به آنها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس علی دوستی در مراسم رونمایی از سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) که صبح امروز با حضور وزیرعلوم رونمایی شد گفت: سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست کنندگان و عرضه کنندگان پژوهش کشور که افزاش بهره وری ملی را با شبکه سازی میان نیازها و پژوهش ها پی می گیرد.

وی ادامه داد: این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان ها دنبال می کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامعه از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت ها) و عرضه پژوهش(توانمندی ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران افزود: سازمان ها می توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را با آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تامین منابع مالی، خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و سخت افزار، تامین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند توانمندی ها و گرایش های پژوهشی خود را به همراه حمایت هایی که برای پیگیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان ها برسانند.

وی ادامه داد: ارائه فراخوان های حمایت از پایان نامه ها و رساله ها به دانشجویان، برقرای پیوند میان دانشجو و سازمان متقاضی پایان نامه و رساله در سامانه، ثبت رزومه و پیشنهاده به دست دانشجو، بیان علائق، شرایط و نیازمندی ها برای انجام پایان نامه و رساله برخی از قابلیت های نسخه یک این سامانه است.

علی دوستی ادامه داد: در اجرای آزمایشی سامانه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بیش از ۱۲۰۰ دانشجو و نزدیک به ۵۰ سازمان در آن نام نویسی کرده اند. سازمان عضو «ساعت» نیز نزدیک به ۴۰۰ فراخون و بیش از  ۲۰۰۰عنوان پژوهش را در «ساعت» بارگذاری کرده اند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات افزود: ۳۰۰ درخواست اجرای پژوهش نیز برای نمایندگان سازمان های فعال در سامانه فرستاده شده است که سازمان ها آنها را بررسی و فرایندهای سامانه را برای آنها دنبال کرده اند.

وی ادامه داد: این سامانه بر پایه مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در اسفند ماه ۱۳۹۵ ابلاغ گردید، طراحی و راه اندازی شده است و به استناد تبصره یک این مصوبه، «دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح های پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرحها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.

علی دوستی افزود: سالانه ۱۲۰ هزار دانشجو فارغ التحصیل می شوند که این سامانه می تواند در زمینه عرضه پژوهش کمک قابل توجه ای به آنها داشته باشد.

هم اکنون سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) در نشانی SAAT.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

زهرا سیفی

