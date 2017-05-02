سالانه ۱۲۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس علی دوستی در مراسم رونمایی از سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) که صبح امروز با حضور وزیرعلوم رونمایی شد گفت: سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست کنندگان و عرضه کنندگان پژوهش کشور که افزاش بهره وری ملی را با شبکه سازی میان نیازها و پژوهش ها پی می گیرد.

وی ادامه داد: این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان ها دنبال می کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامعه از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت ها) و عرضه پژوهش(توانمندی ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران افزود: سازمان ها می توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را با آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تامین منابع مالی، خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و سخت افزار، تامین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند توانمندی ها و گرایش های پژوهشی خود را به همراه حمایت هایی که برای پیگیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان ها برسانند.

وی ادامه داد: ارائه فراخوان های حمایت از پایان نامه ها و رساله ها به دانشجویان، برقرای پیوند میان دانشجو و سازمان متقاضی پایان نامه و رساله در سامانه، ثبت رزومه و پیشنهاده به دست دانشجو، بیان علائق، شرایط و نیازمندی ها برای انجام پایان نامه و رساله برخی از قابلیت های نسخه یک این سامانه است.

علی دوستی ادامه داد: در اجرای آزمایشی سامانه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بیش از ۱۲۰۰ دانشجو و نزدیک به ۵۰ سازمان در آن نام نویسی کرده اند. سازمان عضو «ساعت» نیز نزدیک به ۴۰۰ فراخون و بیش از ۲۰۰۰عنوان پژوهش را در «ساعت» بارگذاری کرده اند.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات افزود: ۳۰۰ درخواست اجرای پژوهش نیز برای نمایندگان سازمان های فعال در سامانه فرستاده شده است که سازمان ها آنها را بررسی و فرایندهای سامانه را برای آنها دنبال کرده اند.

وی ادامه داد: این سامانه بر پایه مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در اسفند ماه ۱۳۹۵ ابلاغ گردید، طراحی و راه اندازی شده است و به استناد تبصره یک این مصوبه، «دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح های پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرحها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.

علی دوستی افزود: سالانه ۱۲۰ هزار دانشجو فارغ التحصیل می شوند که این سامانه می تواند در زمینه عرضه پژوهش کمک قابل توجه ای به آنها داشته باشد.

هم اکنون سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) در نشانی SAAT.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.