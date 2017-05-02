۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه:

انتخاب درست در انتخابات پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان است

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، بابیان اینکه دشمنان نگاه ویژه‌ای به انتخابات مادارند، گفت: انتخاب درست کسانی که درجبهه انقلاب حرف می‌زنندپاسخ دندانشکنی به دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در کارگاه آموزش اخلاق اسلامی که امروز سه شنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه و با حضور جمعی از زنان بسیجی استان کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به شرایط بسیار حساس محیطی وامنیتی کشور گفت: امروزه نکاتی که باعث عزت و سربلندی کشور ما شده و مورد توجه دوستان و دشمنان است لذا باید به این امر مهم توجه داشته باشیم.

وی افزود: اگرجامعه زنان که از همسران، مادران و خواهران تشکیل شده اند در مباحث اجتماعی سیاسی و انقلابی خوب توجیه شوند، بسیار اثرگذار تر از برادران در جامعه خواهند بود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در بسیاری از برنامه های انقلاب حضور زنان، تعهد و جلوداریشان چشم گیر است.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ما یک حشر جدید از عالم هستی بود که قبل از آن جهان اسلام مرده بود و چیزی به اسم اسلام واقعی نداشتیم و تولد جدید از اسلام در کشور ما صورت گرفت مثل انقلاب اسلام که همه کفار از آن ترسی به دل دارند.

سردار ریحانی گفت: اسلام نابی که امام(ره) آورد دین جدید با بازشناسی و بازخوانی و تفسیر و تحلیل جدید، در مقابل همه جهان استکبار قد علم کرد.

وی افزود: اگر انقلاب ما الگو شده و تکثیر جغرافیای یابد، تمدنی را در جهان خواهد ساخت که اضلاع هندسی دنیا تغییر خواهد کرد و برای جهان استکبار خوشایدند نخواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه اسلام در حال توسعه و نفوذ است، گفت: تاریخ انقلاب نشان دهنده راه سعادت ما در حرکت جهادی است و راهی جز این نداریم و اسلام این گونه پیش خواهد رفت.

وی بیان داشت: امروز مشعل‌های امید در سراسر جهان بارور شده است و مسلمان تکیه گاه مستحکمی به نام جمهوری خواهند داشت که رسالت بزرگی بر دوش دارد.

سردار ریحانی افزود: باید از اسلام دینی و انقلابی حفاظت کنیم تا زمانی که با مسئولیت ها و تعهدمان در مقابل انتخابات آگاهانه عمل کنیم. چرا که در مقابل انقلاب اسلامی متعهد هستیم.

وی تاکید کرد: ما یک کشور امن و مقتدرهستیم اما تهدیدات فراوانی داریم. ما دارای یک اقتدار امنیتی هستیم که هر روز سناریوهای جدیدی برای ما انشاء می کنند و این یعنی ایران اقتدار ملی و امنیتی فراتر از ظرفیت های کشورهای دنیا دارد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه بیان کرد: اولین مولفه این اقتدار امنیتی و ملی بر اثر کارکردهای ولی فقیه زمان بوده است. جهان خارج از مرزهای ما و عوامل خود فروخته داخلی به دنبال تضعیف این جایگاه هستند که قدرت و اقتدار ما به این وابسته نیست که با دشمنانمان دست بدهیم و لبخند بزنیم.

وی افزود: این اقتدار و امنیت بر اساس انسان های آگاه و شهدا و ایثارگران که دارای تعهدات انقلابی با محوریت ولی فقیه و پایگاه مشروع مردمی  به وجود آمده است.

سردار ریحانی  با اشاره با اینکه دشمنان همواره به دنبال ترویج تفکرات لیبرالیست هستند گفت: محصول آن فضای سکولاری و بی تفاوتی و بی انگیزگی در جامعه است و انتخابات یکی از اهداف آنان است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: رصد انتخابات ما در سایه تهدید و تحریم هسته ای و فضایی رسانه های غربی است  و این امر دقت و توجه مردم را می طلبد.

سردار ریحانی حمایت و انتخاب کسانی که در جبهه انقلاب فعالیت می کنند  و پیرو راه رهبری و دلسوزان انقلاب هستند همان کسانی که طعم تلخ فقر را چشیدند و با دشمنان نخندند را مهم دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان امروز نگاه ویژه ای به انتخابات ما دارند پس حضور گسترده و انتخاب درست کسانی که در جبهه انقلاب حرف می زنند و عمل می کنند پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهد بود.

