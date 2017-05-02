به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در کارگاه آموزش اخلاق اسلامی که امروز سه شنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه و با حضور جمعی از زنان بسیجی استان کرمانشاه برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به شرایط بسیار حساس محیطی وامنیتی کشور گفت: امروزه نکاتی که باعث عزت و سربلندی کشور ما شده و مورد توجه دوستان و دشمنان است لذا باید به این امر مهم توجه داشته باشیم.

وی افزود: اگرجامعه زنان که از همسران، مادران و خواهران تشکیل شده اند در مباحث اجتماعی سیاسی و انقلابی خوب توجیه شوند، بسیار اثرگذار تر از برادران در جامعه خواهند بود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در بسیاری از برنامه های انقلاب حضور زنان، تعهد و جلوداریشان چشم گیر است.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ما یک حشر جدید از عالم هستی بود که قبل از آن جهان اسلام مرده بود و چیزی به اسم اسلام واقعی نداشتیم و تولد جدید از اسلام در کشور ما صورت گرفت مثل انقلاب اسلام که همه کفار از آن ترسی به دل دارند.

سردار ریحانی گفت: اسلام نابی که امام(ره) آورد دین جدید با بازشناسی و بازخوانی و تفسیر و تحلیل جدید، در مقابل همه جهان استکبار قد علم کرد.

وی افزود: اگر انقلاب ما الگو شده و تکثیر جغرافیای یابد، تمدنی را در جهان خواهد ساخت که اضلاع هندسی دنیا تغییر خواهد کرد و برای جهان استکبار خوشایدند نخواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه اسلام در حال توسعه و نفوذ است، گفت: تاریخ انقلاب نشان دهنده راه سعادت ما در حرکت جهادی است و راهی جز این نداریم و اسلام این گونه پیش خواهد رفت.

وی بیان داشت: امروز مشعل‌های امید در سراسر جهان بارور شده است و مسلمان تکیه گاه مستحکمی به نام جمهوری خواهند داشت که رسالت بزرگی بر دوش دارد.

سردار ریحانی افزود: باید از اسلام دینی و انقلابی حفاظت کنیم تا زمانی که با مسئولیت ها و تعهدمان در مقابل انتخابات آگاهانه عمل کنیم. چرا که در مقابل انقلاب اسلامی متعهد هستیم.

وی تاکید کرد: ما یک کشور امن و مقتدرهستیم اما تهدیدات فراوانی داریم. ما دارای یک اقتدار امنیتی هستیم که هر روز سناریوهای جدیدی برای ما انشاء می کنند و این یعنی ایران اقتدار ملی و امنیتی فراتر از ظرفیت های کشورهای دنیا دارد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه بیان کرد: اولین مولفه این اقتدار امنیتی و ملی بر اثر کارکردهای ولی فقیه زمان بوده است. جهان خارج از مرزهای ما و عوامل خود فروخته داخلی به دنبال تضعیف این جایگاه هستند که قدرت و اقتدار ما به این وابسته نیست که با دشمنانمان دست بدهیم و لبخند بزنیم.

وی افزود: این اقتدار و امنیت بر اساس انسان های آگاه و شهدا و ایثارگران که دارای تعهدات انقلابی با محوریت ولی فقیه و پایگاه مشروع مردمی به وجود آمده است.

سردار ریحانی با اشاره با اینکه دشمنان همواره به دنبال ترویج تفکرات لیبرالیست هستند گفت: محصول آن فضای سکولاری و بی تفاوتی و بی انگیزگی در جامعه است و انتخابات یکی از اهداف آنان است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ادامه داد: رصد انتخابات ما در سایه تهدید و تحریم هسته ای و فضایی رسانه های غربی است و این امر دقت و توجه مردم را می طلبد.

سردار ریحانی حمایت و انتخاب کسانی که در جبهه انقلاب فعالیت می کنند و پیرو راه رهبری و دلسوزان انقلاب هستند همان کسانی که طعم تلخ فقر را چشیدند و با دشمنان نخندند را مهم دانست و خاطر نشان کرد: دشمنان امروز نگاه ویژه ای به انتخابات ما دارند پس حضور گسترده و انتخاب درست کسانی که در جبهه انقلاب حرف می زنند و عمل می کنند پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهد بود.