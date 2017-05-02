میزبانی گلستان از ۴ رقابت کشتی قهرمانی کشور

محمدحسین ملاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان گلستان از ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت چهار رقابت مختلف کشتی قهرمانی کشور را میزبانی خواهد کرد.
وی افزود: رقابتهای کشتی ساحلی مردان قهرمانی کشور در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، جمعه ۱۵ اردیبهشت در سواحل شهرستان بندرترکمن برگزار خواهد شد.
نایب رئیس هیئت کشتی گلستان تصریح کرد: مسابقات کشتی آلیش مردان قهرمانی کشور شنبه ۱۶ اردیبهشت در سالن تختی شهرستان کردکوی برگزار میشود که خلیل پشتیبان از استان گلستان یکی از اعضای چهار نفره کمیته فنی این رقابتهاست.
ملاح ادامه داد: رقابتهای کشتی گراپلینگ مردان قهرمانی کشور یکشنبه ۱۷ اردیبهشت به میزبانی سالن تختی شهرستان کردکوی برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: رقابتهای کشتی گورش مردان قهرمانی کشور هم دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در سالن تختی شهرستان کردکوی برگزار میشود.
به گفته وی، اعطای میزبانی چهار رقابت مهم قهرمانی کشور از سوی فدراسیون کشتی، نشان از تواناییهای کشتی استان گلستان است.
