سال گذشته ۲۹ حلقه چاه تجهیز و در مدار آبرسانی همدان قرارگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حسینی بیدار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه سرانه تولید آب در سال ۹۲، ۲۴۷ لیتر در هر شبانه روز بود که این میزان در سال ۹۵ به ۲۳۳ لیتر کاهش یافته است، اضافه کرد: با اجرای برنامه های مصرف بهینه آب، فرهنگ سازی، نصب فشار شکن و اصلاح شبکه سرانه مصرف آب از ۱۸۳ لیتر در هر شبانه روز در سال ۹۲ به ۱۷۳ لیتر در سال ۹۵ کاهش داشته است.

حسینی بیدار با تاکید بر اینکه جمعیت شهری استان همدان که زیر پوشش آب قرار گرفتند به ۱۰۰ درصد رسیده است، گفت: طی چهار سال گذشته ۵۷ هزار و ۶۶۵ فقره انشعاب آب در این استان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه ۵۶ حلقه چاه به منظور آبرسانی حفر شده است، اظهار داشت: از این تعداد چاه در سال گذشته ۲۹ حلقه چاه تجهیز و در مدار آبرسانی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در بخش فاضلاب نیز در سال ۹۲، ۶۴ درصد از جمعیت استان همدان زیر پوشش فاضلاب قرار داشتند که این رقم به ۷۰.۷ درصد رسیده است.

حسینی بیدار بابیان اینکه توان ظرفیت تصفیه خانه به ۵ هزار متر مکعب در روز رسیده است، گفت: از منابع دولتی این شرکت از سال ۹۲ تا ۹۵ در بخش آبرسانی ۱۹۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال، در بخش اصلاح شبکه ۵۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال و در بخش فاضلاب نیز ۴۸۴ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال اختصاص یافته است.

حسینی بیدار گفت: ایجاد ظرفیت تحویل ۱۵ میلیون متر مکعب پساب با کیفیت مورد قبول نیروگاه شهید مفتح و استفاده از فناوری های نوین از جمله راه اندازی سیستم های جی ای اس (سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی) و هوشمند سازی تاسیسات و الکترونیکی شدن خدمات مشترکان از دیگر فعالیت های این شرکت است.

وی افزود: ایجاد زیر ساخت تامین آب مشتریان از آبهای سطحی و یا از منابع آبهای زیر زمینی به صورت مجزا در راستای پدافند غیر عامل، دریافت گواهی آزمون کفایت تخصصی کشور در سال ۹۳، اخذ گواهینامه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست، پیاده سازی الزامات اخذ گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ و پیاده سازی الزامات ایمنی آب از دیگر اقدامات صورت گرفته در چهار سال گذشته توسط این شرکت است.

حسینی بیدار به کسب گواهینامه طرح سبز و تندیس جهانی ۲۰۱۶ تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان اشاره کرد و افزود: این طرح سال گذشته در بین ۱۸۵ طرح برتر از میان ۱۱ هزار طرح جهانی ارائه شده در حوزه آب و فاضلاب قرار گرفت.

