قهرمانان و مدل آوران ارتش تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی ارتش که با حضور جمعی فرماندهان و مسئولان وزرشی ارتش برگزار شد.

در این همایش امیر محمد محمودی معاون اجرایی ارتش طی سخنانی با تاکید بر توسعه و ارتقای رشته های مختلف ورزشی در سطح یگان های آجا، گفت: امروز فرمانده کل، جانشین، ستادها و معاونت های مختلف آجا بر روی توسعه و ارتقای رشته های ورزشی و تدوین برنامه های ماموریتی در ارتش تاکید مستقیم دارند.

معاون اجرایی ارتش ادامه داد: توسعه ورزش در حفظ سلامتی و ارتقای روحیه تمام کارکنان و نیروهای کادر و وظیفه آجا تاثیر مستقیم دارد و لازم است فرماندهان در رده های مختلف ستادی، آموزشی و عملیاتی در این خصوص با اهتمام جدی از برنامه های ورزشی حمایت و پشتیبانی کنند.

در این مراسم از رییسان فدراسیون های همگانی به دلیل کمک در زمینه آموزش، فدراسیون بسکتبال به دلیل کمک در بعد قهرمانی، فدراسیون قایقرانی به دلیل کمک در توسعه ورزشهای کاربردی و هیاتهای برتر آجا از جمله تنیس ارضی، شنا، فوتبال، اسکی، تیراندازی و تنیس روی میز با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

در این مراسم از افسران ورزش نمونه نیروها از جمله افسر نمونه ورزش نیروی زمینی حسین کوثری از پادگان ۰۴ بیرجند، افسر نمونه ورزش نیروی هوایی امید شادلو از پایگاه دوم شکاری تبریز، افسر نمونه ورزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) محمد علی صیادی از منطقه اصفهان، افسر نمونه ورزش نیروی دریایی رسول رضایی از پایگاه دریایی منجیل و افسر نمونه ورزش ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران سرهنگ حسین معصوم از معاونت مهندسی آجا با اهدای لوح و هدایای تقدیر بعمل آمد.

همچنین از سروان جواد صیادی دارنده عنوان سومی قهرمانی آسیا در رشته دو صحرانوردی – نایب قهرمان بازیهای آسیایی ساحلی، مقام چهارم ارتشهای جهان (سیزم) و کسب بیش از ۱۰۰ مقام قهرمانی کشور و بین المللی و سروان وحید گل خندان مقام سوم جهان در مسابقات جهانی هندوستان در رشته تپانچه و عضو تیم ملی تیراندازی بمدت ۳ سال و کسب حداقل ۲۰ مقام قهرمانی در مسابقات کشوری از ورزشکاران نمونه آجا در سال ۹۵ تقدیر شد.

در ادامه این مراسم از مدیران برتر آجا، بازنشستگان ورزشی سال ۹۵ آجا، خانواده مرحوم محمدعزیزیان قهرمان مسابقات شنا آجا و نیروهای مسلح، روسای دوایر برتر تربیت بدنی آجا، داوران نمونه، مربیان نمونه، فرزندان پرسنل نمونه، هیات بانوان برتر آجا در سال ۹۵، ورزشکار نمونه زن و فرزندان نمونه پرسنل (دختر) تقدیر بعمل آمد.

هدا جوائز مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی ارتش به شرکت کنندگان در رشته بسکتبال پیشکسوتان، دو صحرانوردی (مصافت ۶ کیلومتر)، گلبال و تنیس روی میز بانوان از دیگر برنامه های ویژه سازمان تربیت بدنی ارتش در آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی ارتش بود.

جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی ارتش به مناسبت سالگرد شهادت امیر ارتش اسلام شهید سپهبد صیاد شیرازی و گرامیداشت روز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی از ۲۱ تا ۲۹ فروردین برگزار شد.