به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ترافیک شهرستان هرسین امروز سه شنبه در با حضور معاون فرماندار و دیگر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه نجف میرزا حسینی، معاون فرمانداری شهرستان هرسین ضمن تأکید بر ساماندهی مسافربرهای شخصی و ترمینال هرسین - کرمانشاه تصریح کرد: مسافربرهای شخصی همواره معضلات و مشکلات خاص خود را به همراه دارند و این باعث بروز مشکلاتی در نظم ترافیکی و به چالش کشیدن کنترل آنها خواهد شد.

میرزاحسینی اظهار داشت: فعالیت تعدادی مسافربر شخصی با صلاحیت و وضعیت مبهم در محدوده ترمینال هرسین - کرمانشاه و میدان حضرت امام (ره) باعث بوجود آمدن معضلات ترافیکی و برخی مشکلات اجتماعی در این قسمت از شهر هرسین شده است .

معاون فرماندار هرسین افزود: أخذ کرایه های خارج از عرف و ضوابط از مردم ، ایجاد مشکل برای تاکسی ها و ماشین های مسیری برون شهری که در چارچوب قانون و ضوابط صلاحیت آنان تأیید شده است از پیامدهای حضور مسافربرهای شخصی در مسیرهای مختلف داخل و خارج شهر می باشد.

میرزا حسینی اظهار داشت: اکثر مسافربرهای شخصی از قشر جوان و بیکار جامعه هستند که باید به سمت و سویی مشخص هدایت شوند لذا تبدیل خودروهای آنان به سواری های عمومی بین شهری ضروری به نظر می رسد.

معاون فرماندار هرسین گفت: اعمال قوانین و مقررات ترافیکی و برنامه ریزی به منظور ساماندهی و بهبود عملکرد در حوزه انواع خودروهای مسافر بر فقط با فرهنگ سازی و همکاری مردم میسر و امکان پذیر خواهد بود .