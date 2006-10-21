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۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۸

در حوزه دفاع مقدس ؛

آثار برتر كودك و نوجوان معرفي شد

بهترين كتابهاي كودك و نوجوان براي اعلام برگزيدگان نهايي در مراسم پاياني دهمين دوره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس معرفي شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، داوران بخش كودك و نوجوان اين جايزه كه با سرگروهي جعفر ابراهيمي شاهد كاربررسي آثار را دنبال مي كنند ، در گروه شعر كتابهاي " مهمان بابا " سروده مهري ماهوتي ، " جبهه در يك آلبوم " سروده عباسعلي سپاهي يونسي ، " كاش يكي قصه اش را مي گفت " سروده شكوه قاسم نيا و سرود لاله و سرو " سروده مصطفي خليلي فر را به عنوان نامزد دريافت جايزه بهترين كتاب سال دفاع مقدس معرفي كردند .

بر اين اساس ، در گروه داستان اين بخش و با همراهي بيوك ملكي و حميد گروگان كتابهاي " خورشيد زخمي " نوشته ليلا برزگر ، " شكارچي پرندگان " نوشته حميد اكبرپور ، " كلاغ آبي " نوشته داوود غفارزادگان ، " ماهي ها در آب زنده اند " نوشته محمود جوانبخت ، " باران در بهشت " نوشته هادي خورشاهيان و " پائيز در قطار " نوشته محمد كاظم مزيناني به مرحله نيمه نهايي راه يافته اند .

دهمين دوره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس ، روز بيست و چهارم آبان ماه همزمان با روز كتاب و كتابخواني برگزار خواهد شد .
کد مطلب 396806

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