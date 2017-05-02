برترین رکابزنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از رقابتهای لیگ دوچرخه سواری باشگاه های کشور در بخش جوانان پسر در دو بخش پیست و جاده در تهران برگزار شد و در نهایت ظهر امروز با معرفی قهرمان بخش استقامت به کار خود پایان داد.

در مسابقه امروز مرحله استقامت جاده رکابزنان مسیر ۶۵ کیلومتری را در منطقه رباط کریم تهران طی کردند که در نهایت امیرحسین جمشدیان در این بخش عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. پوریا شهسواری از هیات هرمزگان دوم و حمیدرضا کرمی از پتروشیمی تبریز در رده سوم قرار گرفت.

اما در مجموع کل نتایج این مرحله، در مسابقه تایم تریل انفرادی جاده نیز رقابتها با حضور ۲۶ رکابزن از ۱۳ تیم در مسیر جاده رباط کریم تهران برگزار و در نهایت امیرحسین جمشیدیان از تیم کاشی پرسپولیس قهرمان شد. آیدین علیاری از پتروشیمی تبریز دوم و احسان دهقان از کاشی پرسپولیس سوم شد.

نتایج کامل بخش پیست به این شرح است :

دور امتیازی: ۱- آیدین علیاری ، ۲- بهنام آبیار ، ۳- امیرحسین جمشیدیان

کایرین: ۱- کسری باقرپور، ۲- سجاد طباطبایی ، ۳- رامان کاشی

یک کیلومتر تایم تریل پیست : ۱- کسری باقرپور، ۲- رامان کاشی، ۳- کیارش سالم

۲۰۰ متر: ۱-کسری باقرپور ، ۲- سجاد طباطبایی، ۳- حمیدرضا کرمی

اسکرچ: ۱- سجاد طباطبایی، ۲- بهنام آبیار ، ۳- امیر حسین جمشیدیان

تعقیبی انفرادی: ۱- امیرحسین جمشیدیان، ۲- آیدین علیاری، ۳- بهنام آبیار

تیم اسپرینت: ۱- کاشی پرسپولیس، ۲- پتروشیمی تبریز، ۳- ایساتیس یزد

اومنیوم : ۱- حمیدرضا کرمی، ۲-سید علیرضا هاشمی، ۳- سامان حسین زاده