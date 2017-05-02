طلاب با زبان و اخلاق خوب مردم را جذب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی ظهر سه‌شنبه در دیدار تعدادی از طلاب اظهار داشت: روحانیت‏ مسئولیت بسیار بزرگی دارد و کسی که این را بداند‏ متوجه می‌شود که باید بسیار مراقب حرکات و سکنات خود باشد.

وی بیان داشت: اگر طلبه چهار سال با اخلاق درس بخواند این برتر از چهل سال درس خواندن بدون اخلاق است.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه رفتار طلبه همواره زیر نظر افراد جامعه است، گفت: طلبه‌ها بار سنگینی بر دوش دارند و هر اندازه که جوابگوی کسانی هستند که آنها را به خدا نزدیک می‌کنند در برابر کسانی که آنها را از خدا دور می‌کند نیز باید پاسخ داشته باشند.

وی ابراز کرد:‌ خداوند می‌گوید ما قبل از آفریده شدن انسان‌ها‏ به اعمالشان علم داریم و این علم موجب جبر نمی‌شود. مثلا علم خداوند به جمع ما موجب جبر نیست.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: امام علی(ع) می‌فرمایند با زبان،‌ کلام و اخلاق خوب مردم را جذب کنید و ما قرار نیست با شمشیر دیگران را هدایت کنیم.

وی درخصوص دغدغه طلاب در انتخابات نیز اظهار کرد: روش ما همان نظر مقام معظم رهبری است و باید ببینیم نظر ایشان درخصوص مسائل سیاسی و اقتصادی چیست تا به آن عمل کنیم. درباره انتخاب فرد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری نیز باید چشممان به رهبری باشد تا ببینیم ایشان چه مسائل و شاخص‌هایی را مطرح می‌کنند.