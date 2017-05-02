پروانه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، موج اصلی از سامانه حاکم در منطقه، از امروز تا اوایل روز پنجشنبه جو استان را تحت تاثیر خواهد داد.

وی بیان کرد: این سامانه به تناوب سبب رگبار باران، رعدوبرق، در برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید و رگبار تگرگ خواهد شد.

صفری افزود: شرایط ناپایدار طی امروز و امشب و نیز در ساعاتی از اواخر وقت فردا چهارشنبه بخصوص در نواحی جنوب، مرکز و شمالغرب استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی بیان کرد: بارش با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمالاً سیلاب های محلی نیز همراه می‌شود. ضمناً طی ساعاتی از امروز و فردا، وزش باد ممکن است؛ هوا را بویژه در نواحی مرزی مجدداً غبارآلود نماید.

صفری گفت: همچنین موج دوم از این سامانه در ساعاتی از روز جمعه، شرایط را برای وقوع رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق در سطح استان فراهم می کند.