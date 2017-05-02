۱۹ شهرستان خراسان رضوی در اقلیم خشک قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مویدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیان زایی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهارکرد:۳۷ درصد اراضی دنیا بیابانی هستند و کشور ما نیز در کمربند خشک کره زمین قرار دارد.

وی افزود: بر اساس طبقه‌بندی اقلیمی انجام شده، حدود ۳۵.۵ درصد کشور را اقلیم فراخشک و ۲۹.۲ درصد نیز را اقلیم خشک در بر گرفته است و این درصد قابل توجه، اهمیت دادن به منابع طبیعی از جمله منابع آبی را ضروری کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: پنج شهر خراسان رضوی از جمله تربت حیدریه، قوچان، طرقبه شاندیز، فریمان و کلات به عنوان شهرستان‌های نیمه خشک محسوب می‌شوند و بردسکن، تایباد، خاف و گناباد فراخشک هستند و تعداد ۱۹ شهرستان در اقلیم خشک به سر می‌برند.

مویدی اظهارکرد:۳۲ درصد کسری مخازن آب زیرزمینی کشور متعلق به خراسان رضوی است، همچنین سهم وابستگی آب کشاورزی به منابع زیرزمینی در دنیا ۲۰ درصد است که این شاخص در خراسان رضوی به خاطر اقلیم خشکی که دارد ۸۵ درصد بوده و آب مورد نیاز بخش کشاورزی از آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها تامین می‌شود.

وی بیان کرد : در این راستا به دلیل توان علمی و کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، وجود شرایط اقلیمی خاص خراسان رضوی و مشهد ۲۰۱۷ ،سمینار بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیان زایی در مشهد برگزار می شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان گفت: همین که که توانسته‌ایم از بین تعداد قابل توجهی کشور که خواهان برگزاری این سمینار بودند آن را در مشهد برگزار کنیم، خود دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.