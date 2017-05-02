طرفداران کاندیداها در قرچک از رفتارهای غیر شرعی اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر دوشنبه در مراسم توجیهی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان با بیان اینکه طرفداران کاندیداها از افترا و تهمت زدن به هم دوری کنند، گفت: کاندیداهای شوراهای شهر و روستا بدانند که تا ۲۹ اردیبهشت ماه کمتر از ۳ هفته دیگر باقی مانده است و بعد از انتخابات باید همه اختلاف ها کنار گذاشته شود تا بتوانیم مشکلات شهرستان را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه سلامتی انتخابات برای همه ما در اولویت است، افزود: پرهیز از رفتارهای غیرمتعارف غیر شرعی و غیر قانونی برای ما مهم است و قوه مجریه و مقامات دولتی مصمم به برگزاری انتخاباتی سالم هستند.

مرسلپور به انتشار برخی از شایعه ها طی چند روز اخیر در سطح شهرستان و فضای مجازی اشاره کرد و افزود: عده ای فکر می کنند که با تهمت و افترا و با ایجاد اختلاف و بر هم زدن نظم عمومی می توانند با موضوع های پوچ و بی اساس به اهداف خودشان برسند و متاسفانه گاهی اوقات به دیگران تهمت می زنند.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان قرچک خاطرنشان کرد: در جلسات حزبی و ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها، انواع تهمت ها به مردم و مسوولین نسبت داده می شود که جای بسی تاسف است.

مرسلپور با بیان اینکه برخی افراد به مسئولین قرچک تهمت می زنند، افزود: متاسفانه افرادی که منتسب به دولت قبل می باشند و تعداد ۲ سالن ورزشی در اختیار داشته اند و هم اکنون بیش از ۹ میلیون تومان به اداره ورزش و وجوانان بدهکار است و اداره ورزش و جوانان استان تهران و شهرستان پیگیری کرده که بدهی که حق بیت المال است از ایشان بگیرند که تا به امروز این مهم انجام نشده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک اظهارداشت: اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک چندین مرتبه به این فرد تذکر داده است که بدهی خود را پرداخت کند ولی تا به امروز بدهی وی پرداخت نشده است و هم اکنون دست به تهمت و افترا به مسئولین شهرستان زده اند که البته دستگاه های قضایی، نظارتی و اطلاعاتی پیگیر هستند، که امیدوارم برخورد شود.

فرماندار قرچک با اشاره به اینکه باید از رفتارهای تخریب گونه جلوگیری شود چرا که در قیامت در معرض حساب قرار می‌گیریم، بیان داشت: این فرد حق بیت المال را نداده که هیچ، در شهرستان شایعه کرده است که شهرداری پاداش های نجومی به فرماندار و افراد مختلف داده است و اطلاعات کافی ندارد که با رایزنی شهردار و مجموعه فرمانداری، شهرداری توانسته حقوق کارمندان و کارگرهای شهرداری را شب عید بدون کم و کاست پرداخت کند.

مرسلپور خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی اوقات کوتاه فکران و نابخردان فکر می کنند که با تهمت و افترا و یاوه گویی و بر هم زدن نظم اجتماعی می توانند به نیت های شومشان برسند و نمی دانند که مردم ما هوشیار و با بصیرت هستند و به این تهمت ها و حرفهای دروغین اهمیت نمی دهند.