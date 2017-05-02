به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در مراسم افتتاح چندین پروژه صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، اظهار کرد: ایران مستعد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف با دیگر کشورهای جهان است.
وی بابیان اینکه کشور ایران از ظرفیت تولید و صادراتی خوبی برخوردار است، افزود: بدون شک استان البرز نیز از پتانسیلهای ویژهای در بخشهای گوناگون برخوردار است که باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی از سرمایهگذاری دیگر کشورها استقبال میکند چراکه به دنبال ایجاد تعامل سیاسی؛ اقتصادی، تجاری و فرهنگی با دیگر کشورها هستیم.
اکبریان تأکید کرد: آمادگی داریم از سرمایهگذاری خارجی بیشتر در هر نقطه استفاده کرده و ضمانتهای لازم توسط مجلس و دولت در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وی بابیان اینکه نگرانی از حیث سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود ندارد، افزود: ایران کشور امن و قدرتمندی است که درصدد است مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیشتری با دیگر کشورها داشته باشد.
