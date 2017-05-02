کاهش ۱۱ درصدی سرقت در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ بزرگعلی نوری عنوان کرد: با تلاش کارکنان انتظامی شهرستان بهار در اجرای طرح های پیشگیرانه، کاهش ۱۱ درصدی انواع سرقت ها از ابتدای سال ۹۶ در شهرستان بهار محقق شد.

وی از دستگیری یک نفر سارق موتور سیکلت در شب گذشته خبر داد و گفت: کارکنان انتظامی بهار شب گذشته موفق به دستگیری یک نفر سارق موتور سیکلت در این شهرستان شدند که بعد از دستگیری، این سارق به دو فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ نوری در ادامه گفت: پس از اعتراف سارق به بزه های ارتکابی تعداد ۲ دستگاه موتور سیکلت سرقتی نیز کشف و به مالباختگان برگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار به شهروندان توصیه کرد: بهترین اقدام پیشگیرانه در راستای جلوگیری از سرقت اموال و وسائل نقلیه بکارگیری تجهیزات پیشگیری از سرقت از قبیل دزدگیر، دوربین مداربسته در محل و عمل به توصیه های انتظامی پلیس و مشارکت در ایجاد امنیت با گزارش موارد مشکوک به تلفن ۱۱۰ است.