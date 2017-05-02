کشف محموله تلفن همراه قاچاق در کرمانشاه/دستگیری عاملان تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" عنوان کرد: عوامل پلیس آگاهی استان کرمانشاه با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک باند فعال در امر قاچاق کالا را در شهرستان جوانرود شناسایی کنند.

وی افزود: اعضای این باند پس از خرید یک محموله گوشی تلفن همراه از کشور عراق، از طریق معابر غیر مجاز مرزی وارد شهرستان جوانرود شده بودند و قصد داشتند محموله را به استان های مرکزی کشور انتقال دهند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی یک تیم عملیاتی با خودروی پوششی به محور تردد قاچاقچیان اعزام شد و پس از چندین ساعت تحت کنترل قرار دادن محور، نهایتاً خودروی حامل کالای قاچاق مشاهده و با تدابیر خاص پلیسی متوقف کردند.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه ۱۲۴ دستگاه تلفن همراه فاقد مدارک مثبته گمرکی از داخل جاسازهای طراحی شده موجود در خودرو کشف شده است، گفت: کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر دو میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی افزود: متهم دستگیر شده ۳۲ سال سن دارد و پیش از این نیز یک بار به جرم نزاع و درگیری دستگیر شده است، لذا در این راستا پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی عوامل پلیس آگاهی شهرستان جوانرود قرار دارد.

انهدام باند سارقان قطعات خودرو با ۵۳ فقره سرقت

جانشین فرمانده انتظامی استان از انهدام باند سارقان قطعات خودرو و کشف ۵۳ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" اظهار کرد: کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی به دنبال دریافت چندین مورد پرونده سرقت قطعات خودرو، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات همه جانبه یکی از سارقان سابقه دار که در انجام سرقت های اخیر نقش داشته است شناسایی و با کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت های مستمر مخفیگاه وی مشخص شد، لذا با اخذ مجوز قضائی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه متهم دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در بازجویی های پلیس به ۵۳ فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهر کرمانشاه با همدستی دو نفر دیگر از سارقان سابقه دار اعتراف کرد، بر همین اساس مخفیگاه همدستان وی شناسایی و آنها نیز با دستور مراجع قضائی دستگیر شدند.

سرهنگ مرزبانی تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات فنی و علمی، متهمان به انجام سرقت ها اعتراف کردند، همچنین یک نفر مالخر نیز در این زمینه دستگیر و به همراه متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند، اموال مسروقه نیز به مالباختگان بازگردانده شد.

کشف ۲ تن موز قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف محموله دو تنی موز قاچاق در کمربند شرقی شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: مأموران پاسگاه "قره سو" روز گذشته در کمربند شرقی شهر کرمانشاه، حوالی روستای "پشته کش" به یک دستگاه خودرو نیسان به دلیل انجام حرکات حادثه ساز مشکوک شدند و برای توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: در بازرسی های به عمل آمده از خودروی توقیفی، دو تن موز قاچاق و فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف و یک نفر متهم نیز در این زمینه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به دستگاه قضائی معرفی شده است، گفت: بر اساس فرامین فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از تولیدات داخلی به عنوان یک اصل اساسی در نیروی انتظامی دنبال می شود.

سرهنگ شیرزادی تاکید کرد: ورود کالای قاچاق به کشور علاوه بر فلج کردن چرخه های اقتصادی کشور بیکاری را نیز در جامعه گسترش می دهد، از این رو موضوع مقابله با مخلان نظام اقتصادی همواره در انتظامی شهرستان کرمانشاه با جدیت و با تمام ظرفیت پیگیری می شود.

گشتزنی خانوادگی" پوششی برای انجام ۱۸ مورد سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از انهدام باند سارقان خودرو و منزل خبر داد و گفت: این باند سه نفره در پوشش خانواده اقدام به سرقت می کردند.

سرهنگ "حسین براری" بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو، محتویات داخل خودرو و منزل موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت و ماموران اقدامات فنی و طرح های اطلاعاتی خود را در راستای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

وی افزود: در این راستا قرارگاه عملیاتی با حضور اعضای تیم عملیات شهرستان برگزار و در بررسی از سرنخ های به دست آمده در سرقت ها مشخص شد که تمامی آنها تقریباً به یک شیوه و توسط باندی از سارقان حرفه ای انجام شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و افزایش گشت های محسوس و نامحسوس و استفاده از سایر نیروهای انتظامی شهرستان یکی از سارقان شناسایی و حین سرقت خودرو دستگیر شد.

سرهنگ براری تصریح کرد: این سارق ۲۶ ساله ساکن یکی از شهرستانهای همجوار و دارای هشت مورد سابقه سرقت و حمل مواد مخدر است که در بازجویی های پلیس به انجام سرقت ها با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد، لذا پس از شناسایی محل اختفای سارقان، با هماهنگی مقام قضائی آنان نیز طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: زن و مرد دستگیر شده از سارقان سابقه دار هستند که تحت عنوان خانواده با خودروهای سرقتی اقدام به سرقت خودرو، محتویات داخل خودرو و منازل می کردند، همچنین در بازرسی از مخفیگاه آنها مقدار ۴۰ گرم مواد مخدر از نوع هرویین نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: اعضای این باند تاکنون به سرقت دو دستگاه خودروی پراید، ۱۳ مورد وسایل داخل خودرو و قطعات خودرو و سه مورد منزل از کنگاور و دیگر شهرستان های همجوار اعتراف کرده اند، لذا ضمن شناسایی مالباختگان، اموال سرقتی به آنان عودت داده شد و پرونده قضائی نیز در این زمینه تشکیل و در دست بررسی است.

هشدار پلیس راه به رانندگان در پی بارش شدید باران در استان

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: برابر اخطاریه شماره ۱۵ سازمان هواشناسی کشور بر اثر شدت بارش های امروز (سه شنبه) احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و سر ریز شدن سدها در استان نیز وجود دارد.

سرهنگ "فضل الله شیری" در این مورد هشدار داد: رانندگان و عابران عادی و گردشگر از ترددهای غیر ضروری در راه هایی که احتمال سیل و آبگرفتگی دارد و نیز از اطراق در گذرگاههای سیلاب و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

وی افزود: هنگام رانندگی در زیر باران رانندگان باید توجه داشته باشند که با محدودیت دید از چهار طرف و لغزندگی سطح جاده ها مواجه خواهند شد، لذا با برف پاک کن و سیستم روشنایی سالم و لاستیکهای مناسب و آجدار حرکت کنند و سرعت مطمئنه را در پیش بگیرند حتی اگر بارش شدید بود باید تا حد توقف در حاشیه سرعت خود را مدیریت کنند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ممکن است مانند اتفاقی که در استان های شمال غربی روی داد به دور از چشم راهداری و پلیس راه، آبگذر بعضی از پلهای جاده ای به محل تردد، توقف یا دور زدن رانندگان بومی تبدیل شده باشند، که هشدار جدی می دهیم این رانندگان بومی خود را در معرض خشم طبیعت قرار ندهند.

لازم به ذکر است، برابر اخطاریه شماره ۱۵ سازمان هواشناسی کشور به سبب شدت بارش در روز سه شنبه مورخه ۱۲/۲/۹۶ در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، شمال لرستان، کردستان، کرمانشاه، همدان، زنجان و قزوین احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و سر ریز شدن آب سدها وجود دارد.

دستگیری عاملان تیراندازی در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان گفت: سه برادر که در یکی از محله های حاشیه ای شهر اقدام به تیراندازی کرده بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: روز گذشته پس از اعلام مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی شهرک های حاشیه ای شهر ماموران انتظامی به سرعت وارد عمل شدند.

وی با بیان اینکه این تیر اندازی منجر به مجروح شدن یکی از طرفین دعوا شد، اظهار کرد: پس از حضور ماموران مشخص شد که سه برادر به دلیل اختلافات شخصی به درب منزل یکی از شهروندان مراجعه و ضمن درگیری با وی اقدام به تیراندازی کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه عوامل تیر اندازی پس از حضور ماموران از محل متواری شده بودند، گفت: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی محل اختفای متهمان مشخص شد و ماموران انتظامی این شهرستان در یک عملیات غافلگیرانه سه برادر را در همان روز دستگیر کردند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه فرد مجروح شده توسط مرکز فوریت های پزشکی به بیمارستان منتقل شد، عنوان کرد: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده اند.

وی تاکید کرد که برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در اولویت کار ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار دارد و از تمام توان خود در راستای استقرار امنیت پایدار استفاده خواهیم کرد.