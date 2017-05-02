توقیف ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در همدان

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارکنان این یگان در فروردین ماه علاوه بر تامین امنیت مسافران نوروزی، در اجرای طرح های امنیت اجتماعی و انتظامی موفق به دستگیری ۷۹ نفر سارق شدند که این میزان دستگیری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: در برخورد با مقوله مواد مخدر و اعتیاد، کارکنان این فرماندهی در ماه گذشته موفق به جمع‌آوری ۱۵۸ نفر معتاد و تحویل آنها به بهزیستی شدند و در خصوص برخورد با خرده فروشان مواد مخدر تعداد ۲۲ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ قویمی در ادامه به تشریح عملکرد پلیس در بحث برخورد با رانندگان متخلف پرداخت و گفت: در فروردین ماه تعداد ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و ۲۵۱ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشکوک و ناامنی را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند