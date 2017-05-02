  1. استانها
  2. همدان
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

فرمانده انتظامی شهرستان همدان خبرداد:

توقیف ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در همدان

توقیف ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در همدان

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان از توقیف بیش از ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم در فروردین ماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ پژمان قویمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارکنان این یگان در فروردین ماه علاوه بر تامین امنیت مسافران نوروزی، در اجرای طرح های امنیت اجتماعی و انتظامی موفق به دستگیری ۷۹ نفر سارق شدند که این میزان دستگیری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: در برخورد با مقوله مواد مخدر و اعتیاد، کارکنان این فرماندهی در ماه گذشته موفق به جمع‌آوری ۱۵۸ نفر معتاد و تحویل آنها به بهزیستی شدند و در خصوص برخورد با خرده فروشان مواد مخدر تعداد ۲۲ نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ قویمی در ادامه به تشریح عملکرد پلیس در بحث برخورد با رانندگان متخلف پرداخت و گفت: در فروردین ماه تعداد ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و ۲۵۱ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشکوک و ناامنی را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

کد مطلب 3968078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها