تفکر بدون گشودگی اتفاق نمی افتاد/ مطهری فیلسوف گفتگوست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «حکمت مطهر» با حضور مسئولان لشکری و کشوری صبح امروز در دانشکده صداوسیما برگزار شد.

امیرعباس علی زمانی، دانشیار دانشگاه تهران یکی از سخنرانان این مراسم بود. وی با طرح این سوال که ما چه نیازی به مطهری داریم، گفت: در طول تاریخ فیلسوف کم نداشته ایم. اکنون هم فیلسوف کم نداریم ولی چه چیزی مطهری را منحصر و با بقیه متفاوت کرده است. متاسفانه ما راه شهید مطهری را نرفته ایم و متفکران ما مسیر ایشان را دنبال نکرده اند.

وی افزود: شهید مطهری در یکی از کتاب هایشان بخشی با عنوان بدبینی فسلفی دارند که در آن از شوپنهاور، نیچه و کامو سخن می گویند و این نشان می دهد که شهید مطهری همه آثار این بزرگان را می خوانده و می فهمیده، چنین طرز تفکری یعنی گشودگی. متاسفانه الان منبع تفکر ما چیز دیگری شده و آقایان این آثار را نمی خوانند. یکی از مشکلات ما در حال حاضر گفتگو است.

علی زمانی ادامه داد: به عقیده من مطهری فیلسوف گفتگوست و جای او امروز بسیار خالی است و با گذشت سالها از مرگ ایشان هنوز کسی نتوانسته جایشان را بگیرد. آگاهی و درک در وجود شهید مطهری بود. تفکر بدون گشودگی اتفاق نمی افتاد. مطهری شهید آزادی و آزادگی است. ایشان مطالب خوبی نوشته اند و سخنرانی های بی نظیری داشتند، به عقیده من سخنرانی ایشان درباره حضرت علی(ع) و مشکلاتش را باید هزار بار گوش داد.

سخنران بعدی این مراسم حسن شهرستانی، عضو هیات عملی دانشگاه هنر دانشکده صداوسیما بود. وی گفت: شیوه آموزش استاد مطهری، شیوه پیامبران است. همانگونه که پیامبران نمی خواهند علم شان را به رخ دیگران بکشانند و تنها می خواهند مردم را سعادتمند کنند، شهید مطهری هم همین گونه رفتار می کردند. برای سعادتمند شدن باید ساده حرف زد.

وی افزود: شیوه شهید مطهری به عنوان یک مصلح اجتماعی استفاده از تمام ابزارهای ادبی و منطقی است، برای اینکه معارف اسلامی خوب عرضه شود و اتفاقا در این کار هم بسیار موفق بودند.

عضو هیات علمی دانشگاه هنر در پایان اضافه کرد: مطهری جامع عقل و زهد است. او از همه صناعات منطقی و ادبی و ادبیات عرفانی و تعلیمی برای فهماندن نظریات خود استفاده می کرد.

شهرستانی در پایان سخنانش به بخش هایی از یکی از کتاب های شهید مطهری اشاره و آن را قرائت کرد.

همچنین در حاشیه همایش «حکمت مطهر» از خانواده شهید جواد نظام دوست که در دانشگاه صداوسیما به خاک سپرده شده است با حضور آقایان علی مطهری، عماد افروغ و شهاب اسفندیاری تقدیر و لوح و تندیس همایش حکمت مطهر به آنها اهدا شد.