حضور قریب الوقوع هیئت معارضان سوری در «آستانه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مختار تلو بردی معاون وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد: معارضان سوری تاکید کرده اند که در مذاکرات آستانه درباره حل و فصل بحران سوریه مشارکت می کنند.

وی از حضور قریب الوقوع هیئت معارضان سوری در این مذاکرات خبر د اد.

معاون وزیر خارجه قزاقستان همچنین احتمال داد که معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در نشست آستانه شرکت کند.

تلوبردی افزود: ناظران در مذاکرات همانند قبل هستند و هیئتی عالی رتبه از سازمان ملل و استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه شرکت می کنند و اردن و آمریکا در سطح معاون وزیر خارجه شرکت می کنند.

شایان ذکر است نشست آستانه در سوم و چهارم ماه مه( ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت)با مشارکت همه طرف ها سوری برگزار می شود.