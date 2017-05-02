۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

معاون وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد:

حضور قریب الوقوع هیئت معارضان سوری در «آستانه»

معاون وزیر خارجه قزاقستان از حضور قریب الوقوع هیئت معارضان سوری در مذاکرات آستانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مختار تلو بردی معاون وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرد: معارضان سوری تاکید کرده اند که در مذاکرات آستانه درباره حل و فصل بحران سوریه مشارکت می کنند.

وی از حضور قریب الوقوع هیئت معارضان سوری در این مذاکرات خبر د اد.

معاون وزیر خارجه قزاقستان همچنین احتمال داد که معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در نشست آستانه شرکت کند.

تلوبردی افزود: ناظران در مذاکرات همانند قبل هستند و هیئتی عالی رتبه از سازمان ملل و استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه شرکت می کنند و اردن و آمریکا در سطح معاون وزیر خارجه شرکت می کنند.

شایان ذکر است نشست آستانه در سوم و چهارم ماه مه( ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت)با مشارکت همه طرف ها سوری برگزار می شود.

