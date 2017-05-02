  1. استانها
  2. قم
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

آیت الله نوری همدانی:

حوزه‌های علمیه باید انقلابی بمانند

حوزه‌های علمیه باید انقلابی بمانند

قم - یکی از مراجع تقلید گفت: مسئله حفظ حوزه‌های علمیه و انقلابی بودن حوزه‌ها و همچنین مراکز حوزوی بسیار مهم است و فعالیت در این زمینه باید با تلاش زیادی توأم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار مسئولان مرکز ارتباطات حوزه علمیه ضمن تبریک میلاد امام زین العابدین(ع) اظهار داشت: امام سجاد(ع) مطالب را به آسانی در قالب دعا عنوان کرده‌اند و اگر صحیفه سجادیه نبود ما نمی‌دانستیم با چه الفاظی باید با خدا صحبت کنیم.

وی با اشاره به بزرگداشت شهید مطهری بیان داشت: آیت الله مطهری فضیلت علم و جهاد داشت؛ هم جهاد کرد و به شهادت رسید و هم برای فراگیری علوم دینی مهاجرت و تلاش بسیار کرد.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین کشور اسلامی عنوان کرد: مردم اندونزی مردم انقلاب دوست هستند و مملکتشان مهم است و در گذشته وهابی‌ها بسیار در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کردند.

باید به مردم نشان دهیم که این انقلاب چه آثار و ثمراتی دارد

وی ادامه داد: ما باید به مردم نشان دهیم که این انقلاب چه آثار و ثمراتی داشته و چه خون‌هایی برای به دست آمدن آن داده شده است و در برابر آن چه چیزی به دست آوردند.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: مسئله حفظ حوزه‌های علمیه و انقلابی بودن حوزه‌ها و همچنین مراکز حوزوی بسیار مهم است و فعالیت در این زمینه باید با تلاش زیادی توأم باشد.

مرجع تقلید شیعیان اظهار کرد: باید حوزه علمیه قم با حوزه‌های علمیه دنیا ارتباط عمیقی داشته باشد و از فعالیت یکدیگر آگاه باشند.

افراد فقیه اسلام را به دنیا عرضه بدارند

وی بیان کرد: افراد فقیه و کسانی که تفقه در دینشان در سطح بالایی است باید اسلام را به دنیا عرضه بدارند و این کار مهمی است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به سوزاندن مسجدی در سوئد افزود:‌ مسجدی در این کشور وجود دارد که فیضیه اروپا نامیده می‌شد و بنده در آن مدتی امام جماعت بوده‌ام. متأسفانه دشمن تا جایی پیش رفته که با اسلام هراسی و ایران هراسی این وضع را به وجود آورده است.

کد مطلب 3968090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها