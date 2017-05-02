به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سهشنبه در دیدار مسئولان مرکز ارتباطات حوزه علمیه ضمن تبریک میلاد امام زین العابدین(ع) اظهار داشت: امام سجاد(ع) مطالب را به آسانی در قالب دعا عنوان کردهاند و اگر صحیفه سجادیه نبود ما نمیدانستیم با چه الفاظی باید با خدا صحبت کنیم.
وی با اشاره به بزرگداشت شهید مطهری بیان داشت: آیت الله مطهری فضیلت علم و جهاد داشت؛ هم جهاد کرد و به شهادت رسید و هم برای فراگیری علوم دینی مهاجرت و تلاش بسیار کرد.
استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی عنوان کرد: مردم اندونزی مردم انقلاب دوست هستند و مملکتشان مهم است و در گذشته وهابیها بسیار در آنجا سرمایهگذاری میکردند.
وی ادامه داد: ما باید به مردم نشان دهیم که این انقلاب چه آثار و ثمراتی داشته و چه خونهایی برای به دست آمدن آن داده شده است و در برابر آن چه چیزی به دست آوردند.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: مسئله حفظ حوزههای علمیه و انقلابی بودن حوزهها و همچنین مراکز حوزوی بسیار مهم است و فعالیت در این زمینه باید با تلاش زیادی توأم باشد.
مرجع تقلید شیعیان اظهار کرد: باید حوزه علمیه قم با حوزههای علمیه دنیا ارتباط عمیقی داشته باشد و از فعالیت یکدیگر آگاه باشند.
وی بیان کرد: افراد فقیه و کسانی که تفقه در دینشان در سطح بالایی است باید اسلام را به دنیا عرضه بدارند و این کار مهمی است.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به سوزاندن مسجدی در سوئد افزود: مسجدی در این کشور وجود دارد که فیضیه اروپا نامیده میشد و بنده در آن مدتی امام جماعت بودهام. متأسفانه دشمن تا جایی پیش رفته که با اسلام هراسی و ایران هراسی این وضع را به وجود آورده است.
