به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار مسئولان مرکز ارتباطات حوزه علمیه ضمن تبریک میلاد امام زین العابدین(ع) اظهار داشت: امام سجاد(ع) مطالب را به آسانی در قالب دعا عنوان کرده‌اند و اگر صحیفه سجادیه نبود ما نمی‌دانستیم با چه الفاظی باید با خدا صحبت کنیم.

وی با اشاره به بزرگداشت شهید مطهری بیان داشت: آیت الله مطهری فضیلت علم و جهاد داشت؛ هم جهاد کرد و به شهادت رسید و هم برای فراگیری علوم دینی مهاجرت و تلاش بسیار کرد.

استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین کشور اسلامی عنوان کرد: مردم اندونزی مردم انقلاب دوست هستند و مملکتشان مهم است و در گذشته وهابی‌ها بسیار در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کردند.

وی ادامه داد: ما باید به مردم نشان دهیم که این انقلاب چه آثار و ثمراتی داشته و چه خون‌هایی برای به دست آمدن آن داده شده است و در برابر آن چه چیزی به دست آوردند.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: مسئله حفظ حوزه‌های علمیه و انقلابی بودن حوزه‌ها و همچنین مراکز حوزوی بسیار مهم است و فعالیت در این زمینه باید با تلاش زیادی توأم باشد.

مرجع تقلید شیعیان اظهار کرد: باید حوزه علمیه قم با حوزه‌های علمیه دنیا ارتباط عمیقی داشته باشد و از فعالیت یکدیگر آگاه باشند.

وی بیان کرد: افراد فقیه و کسانی که تفقه در دینشان در سطح بالایی است باید اسلام را به دنیا عرضه بدارند و این کار مهمی است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به سوزاندن مسجدی در سوئد افزود:‌ مسجدی در این کشور وجود دارد که فیضیه اروپا نامیده می‌شد و بنده در آن مدتی امام جماعت بوده‌ام. متأسفانه دشمن تا جایی پیش رفته که با اسلام هراسی و ایران هراسی این وضع را به وجود آورده است.