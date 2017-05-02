ششمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» شهریور ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ششمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» با توجه به نزدیکی ایام انتخابات و نزدیکی ماه مبارک رمضان و نیز در نظر گرفتن شرایط جوی مناسب جهت لزوم میزبانی شایسته از میهمانان جشنواره، ٢٠ تا ٢٤ شهریور ماه سال‌جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: ششمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید» به دبیری «مهدی یارمحمدی» با موضوع آزاد و با پیام احترام به انسان و طبیعت در بخش‌های مختلف از جمله؛ بخش رقابتی «فیلم‌های مستقل تجربه‌گرا»، بخش رقابتی «زیباترین رؤیاها» (ویژه فیلم‌های مرتبط با هرمزگان و فیلمسازان هرمزگانی)، بخش رقابتی مقاله سینمای تجربه‌گرا، بخش «بین‌الملل» شامل؛ «مروری بر بهترین فیلم‌های کوتاه تجربی جهان در جشنواره کن ٢٠١٦» و «مروری بر فیلم‌های کوتاه تجربی تاریخ سینمای جهان» از ٢٠ تا ٢٤ شهریور ماه سال جاری در شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان برگزار ‌می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در ادامه اظهار کرد : جشنواره فیلم مستقل «خورشید» به‌ عنوان رویداد ویژه سینمای مستقل تجربه‌گرا در کشور به منظور حمایت از سینمای مستقل با ساختار تجربه‌گرا و خلاقانه و تأکید بر ضرورت گسترش تولید این آثار ارزشمند و معرفی این سینما به‌ عنوان سینمای مبتنی بر اندیشه و خلاقیت، به همت پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل برگزار می‌شود و طی پنج دوره پیشین خود توانسته است نقش و جایگاه مؤثری در شناسایی و معرفی فیلمسازان مستعد و خلاق این عرصه و فیلم‌های موفق آنان به جامعه بین‌المللی داشته باشد.

درویش نژاد یادآور شد : گسترش و ارزش نهادن به فیلم‌های مستقل تجربه‌گرا با رویکردی خلاق، پیشرو، خردگرا و هنری، تأکید بر ضرورت گسترش تولید آثار ارزشمند تجربه‌گرا و خلاق در سینمای ایران و معرفی این سینما به‌ عنوان سینمای مؤثر و جریان‌ساز ایرانی به جامعه بین‌المللی، ترغیب و گسترش مشارکت بخش خصوصی در تولید آثار مستقل و تجربه‌گرا، شناسایی و حمایت از بهترین تولیدات مستقل و تجربه‌گرا و معرفی این آثار به جامعه بین‌المللی، فرهنگسازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به انسان، جهان و ارزش‌های عمیق انسانی، فرهنگسازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به طبیعت و محیط زیست با تمرکز بر استان هرمزگان، افزایش سطح فنی و کیفی تولیدات فیلمسازان کشور بر اساس استانداردهای بین‌المللی و همچنین حمایت از تولید آثار برگزیدگان جشنواره؛ از مهمترین اهداف جشنواره فیلم مستقل خورشید هستند.