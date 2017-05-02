روند بهبود توریست های حادثه دیده مناسب است

محمد هادی ایمانیه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت توریست های حادثه دیده در جاده فارسف گفت: خوشخبتانه خدمات رسانی به موقع و با سرعت مناسب انجام شده است.

وی ادامه داد: خدمات رسانی مناسب در بیمارستان ها نیز در حال انجام است که امیدوارم با طی کردن هرچه سریعتر مراحل درمان، میهمانان استان فارس بتوانند سفر خود را ادامه دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: ۱۷مصدوم در بیمارستان بستری شدند که ۳ نفر مرخص، چهار نفر به بیمارستان ترومای شهید رجایی شیراز انتقال یافته اند.

ایمانیه افزود: با تلاش های انجام شده امیدواریم ۱۰ مصدوم دیگر حادثه امروز از بیمارستان مرخص شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل توریست های آلمانی عصر دیروز در حوالی شهر سیدان دچار حادثه شد که طی آن دو نفر کشته و ۱۷ نفر مصدوم شدند.