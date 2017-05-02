به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در جریان نشست خبری مشترک با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تأکید کرد: مسکو خواستار انجام تحقیقات بی طرفانه در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی در «خان شیخون» ادلب است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مسکو استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می کند.

رئیس جمهوری روسیه همچنین با بیان اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، گفت: حل و فصل نهایی بحران سوریه از طریق سازمان ملل متحد میسر خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: روسیه و آلمان در زمینه مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری می کنند.

پوتین با اشاره به آخرین تحولات اوکراین نیز تصریح کرد: اوضاع اوکراین بسیار نگران کننده شده است و باید توافقنامه مینیسک اجرایی شود.

از سوی دیگر، آنگلا مرکل نیز تأکید کرد: برلین با دیدگاه روسیه در خصوص لزوم مبارزه با تروریست های تکفیری از جمله داعش موافق است.

وی در ادامه افزود: آلمان حاضر است تا از تمامی ظرفیت های در نزد خود برای تثبیت آتش بس در سوریه بهره برداری کند. ما و روسیه بر ضرورت مبارزه با تروریسم و مبارزه با داعش توافق داریم.

صدر اعظم آلمان بر ضرورت پیگیری روند گروه نرماندی برای حل بحران اوکراین نیز تاکید کرد.