۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

در نشست خبری مشترک با مرکل مطرح شد؛

پوتین: خواستار تحقیقات بی‌طرفانه درباره حادثه خان‌شیخون هستیم

رئیس جمهوری روسیه در جریان دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تأکید کرد که مسکو خواستار انجام تحقیقات بی طرفانه درباره حادثه «خان شیخون» در سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در جریان نشست خبری مشترک با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان تأکید کرد:  مسکو خواستار انجام تحقیقات بی طرفانه در خصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی در «خان شیخون» ادلب است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: مسکو استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می کند.

رئیس جمهوری روسیه همچنین با بیان اینکه بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، گفت: حل و فصل نهایی بحران سوریه از طریق سازمان ملل متحد میسر خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: روسیه و آلمان در زمینه مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری می کنند.

پوتین با اشاره به آخرین تحولات اوکراین نیز تصریح کرد: اوضاع اوکراین بسیار نگران کننده شده است و باید توافقنامه مینیسک اجرایی شود.

از سوی دیگر، آنگلا مرکل نیز تأکید کرد: برلین با دیدگاه روسیه در خصوص لزوم مبارزه با تروریست های تکفیری از جمله داعش موافق است.

وی در ادامه افزود: آلمان حاضر است تا از تمامی ظرفیت های در نزد خود برای تثبیت آتش بس در سوریه بهره برداری کند. ما و روسیه بر ضرورت مبارزه با تروریسم و مبارزه با داعش توافق داریم.

صدر اعظم آلمان بر ضرورت پیگیری روند گروه نرماندی برای حل بحران اوکراین نیز تاکید کرد.

