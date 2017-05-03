فعالیت ۸۰۰ واحد نانوایی در قم/ سنگک قم همچنان پیشتاز در کشور

سید جواد دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحثی که پیرامون کیفیت نان سنگک قم مطرح می‌شود، گفت: کیفیت نان سنگک این استان بر اساس آخرین نظرسنجی‌هایی که در سال ۹۵ صورت گرفته است رتبه اول را در کشور از لحاظ کیفیت دارد.

وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه جایگاه قم در بحث نان در کشور جایگاه خوبی است بیان داشت:‌البته برخی از مواقع به دلایل مختلفی همچون گرما و سرما ممکن است کیفیت آرد دچار نوسان شود که این موضوع در نهایت تأثیر چندانی بر کیفیت نان استان قم ندارد.

رئیس اتحادیه نانوایان قم در ادامه با بیان اینکه در حاضر حدود ۸۰۰ واحد نانوایی در قم فعالیت می‌کند، بیان داشت: ۲۰۰ واحد از این تعداد نانوایی سنگک هستند و این درحالی است که در برخی از استان‌ها نانوایی سنگک به ندرت وجود دارد.

وی بیان کرد: ذائقه مردم قم به نان سنگک سازگار و درخواست برای این نان در استان زیاد است و بر این اساس تعداد این نانوایی در قم قابل توجه است.

دهناد در ادامه به روز کارگر اشاره و با بیان اینکه کارگران نانوایی از جمله قشر بسیار زحمت‌کش هستند، افزود: به عنوان مثال یک نانوایی سنگک در روز ۱۵ ساعت کاری در سه شیفت دارد که با توجه به نوع کار کارگان زحمت زیادی را متحمل می‌شوند.

مشکل برداشته شدن سقف صنفی

وی همچنین به یکی از مشکلات صنف نانوایان اشاره و ابراز داشت: در سال ۹۲ با حذف سقف صنفی برای کلیه صنوف از جمله صنف نانوایان، تعداد نانوایی‌ها گسترش یافته که این امر باعث شده تا سرمایه‌گذران و همچنین افرادی که با سابقه زیاد در محل نانوایی داشتند به دلیل نزدیک بودن نانوایی‌ها به یکدیگر دچار مشکل شوند.

رئیس اتحادیه نانوایان قم همچنین به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اشاره و بیان کرد: طبق سنوات گذشته نانوایی‌ها در زمینه ساعت پخت و همچنین وزن نان در ماه رمضان تغییراتی را خواهند داشت.

وی در پایان گفت: قشری که در زمینه تهیه و تولید نان در قم فعالیت می‌کنند جزو گروهی هستند که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و از سوی دیگر تأمین نان سفره زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه(س) و افرادی که برای آموختن علوم دینی در این شهر هستند برای این قشر افتخار بزرگی است.