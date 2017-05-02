محسن کلاهدوز مدیر پخش شبکه دو سیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، در حکم محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما بر جایگاه مهم پخش نه فقط به منزله آخرین حلقه از فرآیند تولید و عرضه برنامه ها که به مثابه متولی اصلی ارائه کیفی بسته های پیام از طریق ارزیابی هوشمندانه و تکمیل و تنظیم نهایی و آراستن جداول پخش برنامه ها، تاکید شده است.

در بخشی از متن این حکم به ماموریت های مدیر پخش که با همدلی و استفاده از تجارب همکاران محترم و ایجاد انرژی و نشاط مضاعف به دست می آید، اشاره شده است:

«۱- زمینه سازی جهت ایجاد فرآیند علمی و دقیق نظام جامع نظارت و ارزشیابی با حفظ شئونات برنامه ها و برنامه سازان

۲- تعامل مثبت و تنگاتنگ با واحد تامین برنامه و گروه های برنامه ساز در فرآیند نظارت و ارائه شایسته برنامه ها به مخاطبین

۳- تحلیل و ارزیابی مستمر روند برنامه ها و ارائه گزارش های منظم به مبادی ذی ربط

۴- توجه بایسته به ابعاد زیبایی شناسی قاب شبکه و خدمات مکمل آن

۵- هماهنگی روزافزون، افزایش صحت و ارتقاء طیف مجاری انتشار اطلاعات و پیام رسانی مکمل همچون EPG، پیام نما و ...»

محمد رضا جعفری جلوه طی حکمی جداگانه ضمن قدردانی از خدمات یدالله سلطانیان مدیر پیشین پخش به سبب سوابقش، وی را به عنوان «مشاور مدیر شبکه» منصوب کرد.