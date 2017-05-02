  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

اساتید و کارکنان جانباز دانشگاه امیرکبیر تقدیر شدند

اساتید و کارکنان جانباز دانشگاه امیرکبیر تقدیر شدند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۶۰ استاد و کارمند جانباز این دانشگاه تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مراسم تقدیر از اساتید و کارکنان جانباز این دانشگاه گفت: این دانشگاه در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موفق و فعال بوده است.

به گفته وی، این دانشگاه در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب همواره جزء دانشگاه های سرآمد کشور بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشگاه در دوران دفاع مقدس در حوزهای فنی و علمی نقش برجسته ای را ایفا کرده و در بسیاری موارد نقش محوری داشته است.

کد مطلب 3968108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها