اساتید و کارکنان جانباز دانشگاه امیرکبیر تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر در مراسم تقدیر از اساتید و کارکنان جانباز این دانشگاه گفت: این دانشگاه در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موفق و فعال بوده است.

به گفته وی، این دانشگاه در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب همواره جزء دانشگاه های سرآمد کشور بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشگاه در دوران دفاع مقدس در حوزهای فنی و علمی نقش برجسته ای را ایفا کرده و در بسیاری موارد نقش محوری داشته است.