به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه گزارشی از نحوه انعکاس مباحث فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در کتب درسی ارائه شد و اعضای کمیته به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.

در ادامه جلسه اعضای کمیته فرهنگ و تمدن با اشاره به نقش صفویان در احیای فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، بر لزوم برگزاری همایش مناسب به منظور تبیین و تشریح این برهه از تاریخ کشور تأکید کردند.

دستور بعدی جلسه، ساخت بنای یادمان محمد بن زکریای رازی در شهر ری بود که گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون این موضوع ارائه شد.

همچنین با تصمیم اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران مقرر شد تا همایش گرامیداشت محمد بن زکریای رازی با توجه به شخصیت جامع این چهره علمی تمدن اسلام و ایران برگزار شود.