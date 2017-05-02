شبکه های تبلیغی در انتخابات مطالبه گر مباحث فرهنگی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی از برگزاری نشست شورای فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خبر داد.

حجت‌الاسلام مهرابی ضمن تشکر از فعالیت های فرهنگی انجام شده توسط اعضای شورای فرهنگی در سال گذشته بر ضرورت برنامه ریزی و نوآوری در طرح های فرهنگی و اجرای آنها تاکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: شعار سال و بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه دستگاه های فرهنگی قرار گیرد. در حوزه آموزشی با استقبال دستگاه ها و هئیات مذهبی مواجه بوده ایم.

حجت‌الاسلام مهرابی گفت: تبلیغات اسلامی ظرفیت های فراوانی دارد و گسترده ترین و فعالترین شبکه تبلیغی است. لازم است همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امر تبلیغ با هم هماهنگ شوند و یک هدف مشخص را پیگیری کنند.

وی عنوان کرد: باید از همه ظرفیت ها جهت زمینه سازی حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده شود، این ظرفیت ها نباید در اختیار فرد یا گروهی قرار گیرد. هدف اول در انتخابات تقویت نظام است و باید افراد متعهد به نظام و انقلاب سکان مسئولیت را به دست گیرند.

وی افزود: شاخصه مسؤل حکومت دینی و تشیع احیای ارزشها و اشاعه فرهنگ دینی است. مبنای حکومت اسلامی رسیدن به قدرت به هر قیمت نیست و نباید برای رسیدن به مسئولیت، اخلاق را نادیده گرفت.