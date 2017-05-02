بارگذاری اطلاعات ۶۱ شهرک و ناحیه صنعتی فارس در سامانه GIS

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی فارس ،مهندس شاهپور قنبری اظهار داشت: با بارگذاری اطلاعات شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،اطلاعات مکانی تمامی شهرک های صنعتی درحال واگذاری استان فارس در این سامانه ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در زمینه مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نیز فراهم آمدن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران، وجود اطلاعات دقیق از مختصات، مساحت و اطلاعات کامل قطعات واحدهای صنعتی برای ساماندهی و برنامه‌ریزی امری ضروری و مهم بوده که این سامانه این ظرفیت را مهیا کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس ادامه داد: سیستم سامانه‌ای GISبه‌ منظور ایجاد تعامل و سهولت در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران با مشخصات و اطلاعات مکانی و توصیفی دقیق راه‌اندازی شده است و با اجرای این سیستم اطلاعات تمام زمین‌ها و امکانات موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌ صورت عملیاتی از طریق سایتhttp://gis.isipo.ir در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا با آگاهی از اطلاعات موجود بتوانند نسبت به انتخاب، خرید زمین و سرمایه‌گذاری مناسب اقدام کنند.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی سیستم GIS سبب پاسخـگویی به نیـاز کاربران، ساماندهی و افزایش بهره‌وری از منابع موجود، بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری و سرعت و دقت در کار می‌شود.

قنبری افزود: با راه‌اندازی و اجرایی کردن این سیستم در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرمایه‌گذاران می‌توانند از آخرین اطلاعات وضعیت واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌ صورت آنلاین مطلع شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاران اعلام کرد و ادامه داد: اطلاعات و آمار مبنای برنامه‌ریزی هر سازمانی است و جمع‌آوری تمام اطلاعات شهرک‌ها شامل نقشه‌ها، تأسیسات زیربنایی و جداول توصیفی مرتبط با آن‌ها در راستای مشخص کردن وضعیت موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و حمایت از این صنایع ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح شفاف‌سازی وضعیت موجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی است تا اینکه سرمایه‌گذار بتواند محل موردنظر خود برای سرمایه‌گذاری را با اطمینان انتخاب کند.

قنبری تأکیـد کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اجرای این طرح به دنبال ارتقای سطح خدمات در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی و بهره‌گیری مطلوب مردم از خدمات دولت الکترونیک است تا بتواند با اطلاعات دقیق و مناسب، فضای کسب‌ وکار را بهبود بخشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.

وی در ادامه با اشاره به گستردگی استان فارس و وجود ۶۱ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در استان گفت: فارس عنوان دوم کشور را در تعداد شهرک‌های صنعتی به خود اختصاص داده است که این موضوع حجم گسترده‌ای از فعالیت را برای ثبت اطلاعات در این سامانه می‌طلبید که با تلاش‌های انجام‌ شده این مهم به نتیجه رسید.