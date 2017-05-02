به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در مراسم افتتاح چندین پروژه صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد افتتاح یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در این ایام هستیم که در راستای تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.

وی بابیان اینکه دولت بستر لازم را برای کار و تلاش همچنین سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است، افزود: ۴ سال پیش شرایط کشور بدین گونه نبوده، باید شاکر اقدامات انجام‌گرفته و الطاف الهی باشیم.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: البرز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده است.

وی بابیان اینکه استان البرز در حوزه کشاورزی نیز از ظرفیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: امید است شاهد افتتاح دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باشیم.

طهائی بیان کرد: پروژه آب‌شیرین‌کن اشتهارد اقدام شایان توجهی بود که در این دولت محقق شد.