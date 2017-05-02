مراسم محوری سالگرد امام(ره) عصر۱۴ خرداد در حرم مطهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ۱۴ خرداد، سالگرد ارتحال امام(ره) در شهر تهران طی سخنانی گفت: ستاد برگزاری ۱۴ خرداد در شهر تهران با محوریت آستان مقدس امام راحل تشکیل می شود اما مسئولیت این ستاد در تمام استان ها و شهرهای کشور با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

وی اضافه کرد: با توجه تقارن سالروز رحلت امام با ماه مبارک رمضان، مراسم محوری در مرقد در عصر ۱۴خرداد برگزار می شود و مراسم به اذان مغرب و مراسم افطار منتهی خواهد شد.

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: به دلیل تقارن ۱۴ خرداد با ماه رمضان امکان اعزام زائر از استان های مختلف وجود ندارد و این موضوع رسالت دستگاه و نهادهای مختلف در شهر و استان تهران را سنگین تر می کند.

وی گفت: تقارن ۱۴ خرداد با ماه رمضان یک فرصت مهم و ارزشمند برای انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی است و اگر ما سالگرد ارتحال امام( ره) را داریم سالگرد زعامت مقام معظم رهبری هم داریم و با توجه به حمله دشمن به ولایت فقیه باید در ۱۴خرداد به تبیین نقش رهبری در عرصه های مختلف پرداخت و فضاسازی تبلیغی و محیطی نیز در ایام ۱۴ خرداد بسیار مهم است.

محمودی قیام ۱۵ خرداد را نشان دهنده ریشه دینی و مذهبی انقلاب اسلامی با محوریت امام راحل( ره) دانست و گفت: قم مرکز این قیام بود و وقتی خبر دستگیری امام( ره) اعلام شد تهران و تبریز به پا خاستند که در این میان حرکت کفن پوشان ورامین از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است.

این مسئول فرهنگی و تبلیغی استان تهران ادامه داد: برخی از کفن پوشان ورامینی در آفتاب داغ بیش از ۲۷ کیلومتر را طی کردند و به شهادت رسیدند، افتخار ما است که استان تهران و ورامین و پیشوا مرکز ثقل این حرکت است.

وی برنامه های برگزار شده در مورد ۱۵ خرداد را کافی ندانست و افزود: برنامه هایی که در تهران به مناسبت ۱۵ خرداد برگزار می شود کافی نیست و باید از ظرفیت های مختلف در این زمینه برگزار شود.