مردم به انتخاب دولتی پاکدست رای دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر و مسئولان آموزش و پرورش و جانشین سپاه ناحیه امام صادق(ع) شهرستان آبیک به همراه جمعی از پاسداران به مناسبت آغاز هفته معلم و هفته عقیدتی سیاسی با امام جمعه آبیک دیدار و گفتگو کردند.

حجت‌الاسلام سید ابوتراب موسوی امام جمعه شهر آبیک در این دیدار با ارزشمند خواندن شغل معلمی اظهار داشت: باید ارزش وجودی خود را بدانیم و از آن شناخت داشته باشیم تا بتوانیم به کرامت انسانی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: به گفته امام علی(ع) گمان نکنید موجود کوچکی هستید و فضای محدودی را اشغال می کنید بلکه درون هر یک از شما عالم اکبر نهفته است.

امام جمعه آبیک، شهید مطهری را نمونه بارز معلمی مجاهد دانست و گفت: شهید مطهری از جمله افرادی بود که توانست اسلام را بخوبی بشناسد و انساهای تاثیرگذاری را تربیت کند و امروز ما می‌توانیم از آثارش که همه مفید است استفاده کنیم.

موسوی اضافه کرد: معلم می‌تواند سرنوشت یک انسان را تعیین کند و به همین دلیل معلمی را شغل انبیا نامیده اند.

وی به حماسه ماندگار حسینی در جهت حفظ دین اسلام و شباهت کار پاسداران به کار امام حسین(ع) اشاره کرد و اظهارداشت: نام گذاری ولادت امام حسین(ع) به نام روز پاسدار افتخار بزرگی برای همگان است و باید قدر جایگاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان میراث دار سید و سالار شهیدان را بدانید.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: امام حسین(ع) زمانی که که احساس کردند اسلام از مسیر اصلی خارج شده است به امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و در این راه قیام کرد و حماسه جاودان کربلا را رقم زد و پاسدارن انقلاب اسلامی نیز به تبعیت از سالار شهیدان در ۸ سال دفاع مقدس حماسه آفریدند و به رسالت خود تا ظهور منجی عالم بشریت دردفاع از اسلام و مرزهای اسلامی ادامه می دهند.

وی افزود: سپاه نهاد برخواسته از دل انقلاب و اهداف مقدس حضرت امام (ره) است و رضایت از عملکرد سپاه از جانب مقام معظم رهبری مد ظله العالی مهر تائیدی بر این اهداف بلند است.

امام جمعه آبیک تصریح کرد: پاسداری به معنای صیانت از مرزها، ارزشها، پاسداری از جامعه اسلامی، جان و ناموس دیگران است و این همه افتخار باید قدر نهاده شود.

وی بیان کرد: امروز سرنوشت کشور در دست مردم است و باید در انتخاب خود دقت کنیم تا دولتی پاک دست و کارآمد سرکار بیاید تا بتواند مشکلات را برطرف کند.