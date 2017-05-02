تیم والیبال ژاپن به سختی امیدهای تایلند را از پیش رو برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دومین روز از مسابقات والیبال امیدهای آسیا با بازی نفس گیر ژاپن و تایلند در سالن رضازاده اردبیل آغاز شد.

در ست اول بازی ژاپن با امتیاز ۳۰ بر ۲۸ بر تایلند غلبه کرد و در ادامه در ست دوم تایلند با امتیاز ۲۵ بر ۲۰ توانست رقیب خود را شکست دهد.

در ست سوم بار دیگر ژاپن با امتیاز ۲۵ به ۱۹ توانست میدان دار مسابقه شود، اما در ست چهارم در کشمکشس نفس گیر تایلند با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ تیم رقیب را غافلگیر کرد.

در نهایت این بازی به ست پنجم کشیده شد و در نهایت تیم امیدهای ژاپن با برتری ۱۵ بر هشت توانست رقیب خود را مغلوب سازد.