یاوه گویی جدید محمد بن سلمان علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان مدعی شد که ائتلاف تحت سرکردگی عربستان ظرف مدت اندکی ارتش و کمیته های مردمی یمن که وی از آنها به عنوان حوثی ها و نیروهای عبدالله صالح یاد کرد، را شکست می دهد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مناطق تحت کنترل انصارالله در مقایسه با مناطق تحت کنترل عبد ربه منصور هادی( عامل سرسپرده آل سعود) مانند عدن از امنیت بیشتری برخوردار است، طفره رفت.

جانشین ولیعهد عربستان درباره ایران و احتمال گشوده شدن باب گفتگو و به طور کلی آینده روابط میان تهران و ریاض مدعی شد: چگونه می توان با آنها تفاهم کرد در حالی که منطق ایران این است که مهدی المنتظر(امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ) می آید و باید بستر مناسب برای ظهور وی از طریق سیطره بر جهان اسلام فراهم شود.

محمد بن سلمان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه، رسانه های مصری روابط مصر و عربستان را در آستانه قطع شدن می دانند بیان کرد: منظور شما رسانه های اخوانچی مصری است.