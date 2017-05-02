هیئت پزشکی ورزشی پشتیبان ورزش قهرمانی و حامی سلامت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی فارس، حیدرصفر پور در نشست هم اندیشی با روسای ادارات ورزش و جوانان فارس، با بیان اینکه یکی از اتفاقات مهمی که در چندماه گذشته در حوزه پزشکی ورزشی استان روی داده تغییر رویکرد مجموعه پزشکی ورزشی در استان بوده است ، اظهارداشت: این تغییر رویکرد در جهت تحقق شعاری بود که سرلوحه کار هیات پزشکی ورزشی فارس قرار گرفت با این عنوان که هیات پزشکی ورزشی پشتیبان ورزش قهرمانی و حامی سلامت همگانی در سطح استان فارس است.

وی با بیان اینکه هرآنچه را که هیات پزشکی ورزشی در توان دارد می بایست در راستای سلامت جامعه ورزش بکارگیرد تصریح کرد: به یاری خداوند این امر محقق شده است و هیات پزشکی ورزشی استان توانسته با بکارگیری بهترین اساتید و افراد باتجربه و نامی در سطح استان و کشور،بهترین و کارآمدترین خدمات پزشکی ورزشی را به جامعه ورزش استان ارائه کند.