به گزارش خبرگزارمهر، مهندس علي آبادي با بيان اين مطلب افزود : قصد داريم با تنظيم اين لايحه درهيات دولت بطورجدي و از طريق قانوني با افرادي كه به حيثيت و اعتبار و آبروي ورزش كشور لطمه مي زنند برخورد كنيم .
علي آبادي روز گذشته در گفتگويي تلويزيوني تاكيد كرد : تمامي مسئولان نظام بر برخورد قاطع و جدي با مسئله دوپينگ تاكيد دارند و ازهمين روسازمان تربيت بدني به عنوان متولي ورزش با افرادي كه اعتبار و آبروي ورزش كشور را خدشه دار مي كنند، برخورد خواهد كرد .
رئيس سازمان تربيت بدني اظهار داشت : ورزشكار دوپينگي با ارتكاب به اين عمل تنها به خودش لطمه نمي زند بلكه رفتار او يك كشور را درگير مي كند و از همين رو اجازه نخواهيم داد تا اينگونه اعمال، اعتبار و آبروي ورزش كشور را لكه دار كند .
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان تربيت بدني هزينه هاي گزافي را براي آماده سازي و برگزاري اردوهاي آمادگي ورزشكاران متحمل مي شود، قصد داريم ورزشكاراني كه اقدام به اعمالي نظير دوپينگ مي كنند را با جرائم سنگين روبرو كنيم و حتي چنين ورزشكاراني متعهد شوند بخشي از هزينه هايي كه صرف آماده سازي آنها شده را پرداخت كنند كه تصورمي كنم مردم و افكارعمومي هم همين انتظار را از دستگاه ورزش دارند.
مهندس علي آبادي خبر داد:
سازمان تربيت بدني لايحه برخورد با ورزشكاران دوپينگي را به مجلس مي برد
سازمان تربيت بدني لايحه برخورد جدي با ورزشكاران دوپينگي را پس از ارائه به دولت تقديم مجلس خواهد كرد.
به گزارش خبرگزارمهر، مهندس علي آبادي با بيان اين مطلب افزود : قصد داريم با تنظيم اين لايحه درهيات دولت بطورجدي و از طريق قانوني با افرادي كه به حيثيت و اعتبار و آبروي ورزش كشور لطمه مي زنند برخورد كنيم .
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