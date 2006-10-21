سازمان تربيت بدني لايحه برخورد با ورزشكاران دوپينگي را به مجلس مي برد

به گزارش خبرگزارمهر، مهندس علي آبادي با بيان اين مطلب افزود : قصد داريم با تنظيم اين لايحه درهيات دولت بطورجدي و از طريق قانوني با افرادي كه به حيثيت و اعتبار و آبروي ورزش كشور لطمه مي زنند برخورد كنيم .



علي آبادي روز گذشته در گفتگويي تلويزيوني تاكيد كرد : تمامي مسئولان نظام بر برخورد قاطع و جدي با مسئله دوپينگ تاكيد دارند و ازهمين روسازمان تربيت بدني به عنوان متولي ورزش با افرادي كه اعتبار و آبروي ورزش كشور را خدشه دار مي كنند، برخورد خواهد كرد .



رئيس سازمان تربيت بدني اظهار داشت : ورزشكار دوپينگي با ارتكاب به اين عمل تنها به خودش لطمه نمي زند بلكه رفتار او يك كشور را درگير مي كند و از همين رو اجازه نخواهيم داد تا اينگونه اعمال، اعتبار و آبروي ورزش كشور را لكه دار كند .



وي تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان تربيت بدني هزينه هاي گزافي را براي آماده سازي و برگزاري اردوهاي آمادگي ورزشكاران متحمل مي شود، قصد داريم ورزشكاراني كه اقدام به اعمالي نظير دوپينگ مي كنند را با جرائم سنگين روبرو كنيم و حتي چنين ورزشكاراني متعهد شوند بخشي از هزينه هايي كه صرف آماده سازي آنها شده را پرداخت كنند كه تصورمي كنم مردم و افكارعمومي هم همين انتظار را از دستگاه ورزش دارند.