  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر:

برنامه‌های متنوعی برای حفظ دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی داریم

برنامه‌های متنوعی برای حفظ دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی داریم

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: برنامه‌های متنوعی برای حفظ دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ضمن تبریک به مناسبت روز معلم اظهار داشت: دست‌یابی به توسعه پایدار، متوازن و مطلوب تنها با شکوفایی و پویایی در منزلت علم و علم‌آموزان محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و آموزش و پرورش استان بوشهر برای حفظ دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های مختلف و متنوعی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در بیرون مدارس است و عواقب آن دامن‌گیر آموزش و پرورش است.

کرمی یکی از موارد ضروری را ایجاد نهضت فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌ها دانست و ادامه داد: پیشگیری بر درمان مقدم است و باید در مسیر اجرای برنامه‌های پیشگیری حرکت کنیم.

کد مطلب 3968162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها