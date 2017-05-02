به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ضمن تبریک به مناسبت روز معلم اظهار داشت: دست‌یابی به توسعه پایدار، متوازن و مطلوب تنها با شکوفایی و پویایی در منزلت علم و علم‌آموزان محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و آموزش و پرورش استان بوشهر برای حفظ دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های مختلف و متنوعی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در بیرون مدارس است و عواقب آن دامن‌گیر آموزش و پرورش است.

کرمی یکی از موارد ضروری را ایجاد نهضت فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌ها دانست و ادامه داد: پیشگیری بر درمان مقدم است و باید در مسیر اجرای برنامه‌های پیشگیری حرکت کنیم.