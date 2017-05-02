به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامهریزیهای انجامگرفته قرار است آلبوم «تا هزار و نمیدونم چند» به شیوهای متفاوت رونمایی و در بازار پخش شود. آلبوم «تا هزار و نمیدونم چند» پیش از انتشار و پخش فیزیکی، نخست به صورت آنلاین و پس از آن در سایر فروشگاههای فیزیکی و آنلاین عرضه خواهد شد.
رام خواننده جوان با اشاره به گسترش فرهنگ دیجتال میگوید: «این روزها موسیقی و فیلم در ایران نیز مانند سایر کشورها، هر چه بیشتر از طریق مجازی و آنلاین توزیع و پخش میشود که ضمن حفاظت از محیط زیست، برای مردم هم نتایج ارزشمندی را رقم میزند زیرا میتواند به شکل ارزانتر و راحتتر و همزمان در تمام نقاط دنیا قابل دسترسی باشد. ما هم تصمیم گرفتهایم مثل همراهانمان که در این رویکرد پیشتاز هستند، در ترویج این فرهنگ سهمی داشته باشیم.»
این آلبوم که در سبک پاپ-راک تهیه شده، پس از سه سال حضور دوباره رام در ایران، تازهترین تجربه موسیقی او محسوب میشود که بیش از یازده سال است در صحنه هنر ایران، حضوری فعال دارد.
آلبوم «تا هزار و نمیدونم چند» که توسط نشر «نوفه» منتشر خواهد شد، شامل ۸ قطعه است که پیش از این قطعه «فراموشی» به صورت تک قطعه از آن منتشر شده است.
نظر شما