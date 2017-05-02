اختتامیه سومین نمایشگاه سنگ کانی و گوهرشناسی در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه سنگ، کانی و گوهر به همراه بخش ویژه فروش سنگ های زینتی و همچنین کارگاه های آموزش گوهر تراشی توسط دانشجویان انجمن علمی زمین شناسی و مدیریت فرهنگی دانشگاه پیام نور ورامین- قرچک برگزار شد.

سهراب عسگری، رییس دانشگاه پیام نور شهرستان قرچک در این مراسم طی سخنانی برگزاری این قبیل نمایشگاه ها که دستاوردهای دانشجویان را به نمایش می گذارند را زمینه ساز استفاده کاربردی دانشجویان رشته های مهندسی و علوم پایه از آموخته های تئوری و کلاسی عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه ها زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، خواهد بود.

وی ادامه داد: ترغیب و تشویق دانشجویان در جهت استفاده کاربردی از علوم دانشگاهی است که دانشجویان بتوانند با تکیه بر توانایی های خود از دانشی که در محیط دانشگاه فراگرفته، در جهت کسب درآمد و اشتغالزایی استفاده کند.

گفتنی است این نمایشگاه که شامل غرفه های متعدد نمایش و فروش دستاوردهای دانشجویان رشته زمین شناسی و نیز دستاوردهای چندین شرکت فعال و صاحب نام در عرصه گوهر تراشی و سنگ های زینتی بود، تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه در محل دانشگاه پیام نور مرکز ورامین – قرچک دایر بود و علاقه مندان بسیاری از آن بازدید کردند.