به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیقه در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان قم که ظهر سهشنبه در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه آمار آسیبهای اجتماعی نشان از زنگ خطرهایی است که در این زمینه به صدا در آمده است، اظهارکرد: اگر ما نیاز پیدا میکنیم که زندان جدید بسازیم نشان میدهد که ما در قدمهای قبلی به درستی کار نکردهایم و به اهداف خود نرسیدهایم.
مدیر کل بهزیستی استان قم افزود: زمانی میتوانیم ادعا کنیم که در راستای آسیبهای اجتماعی خوب عمل کردهایم که بتوانیم ورودیهای خود را کاهش دهیم، اگر آمار وروی طلاق ما روز به روز افزایش پیدا میکند نشان میدهد که ما در مراحل قبلی به درستی عمل نکردهایم.
وی با اشاره به سلامت بهداشت هم تأکید کرد: افزایش تختهای بیمارستانی هم افتخار محسوب نمیشود، نیاز به تختهای جدید بیمارستانی نشان میدهد که ما در سلامت و بهداشت به درستی عمل نکردهایم و باید برگردیم به عقب ورویه را اصلاح کنیم.
سلیقه با اشاره به اینکه آلمان در برنامه ۵ ساله خود به دنبال این است که تختهای بیمارستانی را ۲۰ درصد کاهش دهد، افزود: باید ببینم کجای کارمان اشکال دارد و آسیب شناسی شود و ببینیم با تمام اعتبارها و هزینههایی که صرف شده است چرا به نتیجه مطلوبی که باید هنوز نرسیدهایم.
مدیرکل بهزیستی استان قم با بیان اینکه در برنامه ششم تکلیف مبارزه با آسیبهای اجتماعی بسیار سنگینتر شده است، افزود: ۲۰ درصد کاهش در برنامه ۵ ساله که برای بهزیستی تکلیف شده است نیاز به برنامه منسجم و آسیب شناسی گذشته دارد تا به نتیجه مطلوب در بحث آسیبهای اجتماعی برسیم.
وی از همکاری دستگاهها در امر مدیریت آسیبهای اجتماعی با عنوان پازل اجتماعی یاد کرد و گفت: اگر این پازل شکل نگرفت نتیجه مورد نظر حاصل نمیشود، در سال ۹۶ باید دستگاه برنامه عملیاتی و کاری خود را در زمینه مدیریت آسیبهای اجتماعی ارائه دهند و بر اساس آن برنامه بعد از یک سال ببینیم چقدر توانستهایم این برنامه را اجرایی کنیم.
آمار بالای دادگاههای خانواده
سلیقه با اشاره به اینکه آمار دادگاههای خانواده جای نگرانی دارد، افزود: باید اثربخشی کارهای خود را افزایش دهیم، اگر به جای ۲۰۰ هزار آموزش اگر ۵۰ هزار آموزش اثربخش بدهیم نتیجه بخشتر است.
مدیرکل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه کمیته فرهنگی و اجتماعی به پیش بینی برنامه خود در سال ۹۵ دست نیافته است، تأکید کرد: باید در سال ۹۶ خطاهای سال گذشته تکرار نشود، بهزیستی سازمانی با فعالیتهای بسیار گسترده است که ۱۵۰ شرح وظیفه برای آن شمرده شده است که آسیبهای اجتماعی تنها یکی از این وظایف است و نیاز به کار همه دستگاهها در این زمینه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۷۰ مرکز زیر نظر بهزیستی در حال فعالیت هستند، افزود: ۲ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی هستند و ۲ هزار نفر پرسنل این سازمان و در حال فعالیت هستند و در بحثهای پیشگیریهای معلولیت و آسیبهای اجتماعی فعال است.
ارجاع ۸۰۰ زوج به مرکز مداخله در طلاق بهزیستی در سال ۹۵
سلیقه با اشاره به اینکه مرکز مداخله در طلاق زیر نظر بهزیستی در حال فعالیت است، بیان کرد: در سال ۹۵، ۸۰۰ نفر به این مرکز ارجاع داده شدند که ۲۵ درصد این موارد به سازش رسیده است، اگر این فرایند مشاوره و آموزشهای پیش از طلاق به درستی انجام شود میتوان جلوی رشد این آسیب را گرفت.
مدیر کل بهزیستی استان قم به ساماندهی کودکان خیابانی هم اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۰۰ نفر در مراکز بهزیستی پذیرش شده وامور ساماندهی این کودکان انجام شده است، از سوی دیگر مراکز بهزیستی در مراکز حاشیهای فعال شدهاند برای بیش از ۲۶ هزار نفر در این پایگاهها پرونده تشکیل شده و خدمات دریافت میکنند.
وی با اشاره به ۲۵۰۰ تماس به اورژانس اجتماعی استان قم، بیان کرد: بیش از ۲۵۰ نفر پذیرش در مرکز زنان آسیب دیده داشتهایم.
نظر شما