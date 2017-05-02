به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در همایش بینالمللی علوم شناختی گفت: رشد فناوریهای راهبردی مستلزم ایجاد یک ساختار منسجم و برنامهریزی راهبردی در مقاطع دانشآموزی، دانشجویی، شرکتهای دانشبنیان و پژوهشهای کاربردی است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان توجه به ظرفیت کشور را یکی از ضرورتهای پیشرفت علمی و اقتصادی دانست و افزود: روند و منش سرمایهگذاری کلان باید به کسبوکارهای نوپا، پژوهشهای بازار محور و شرکتهایی که امروزه موفقیت خود را به اثبات رساندهاند و اغلب با مدیرانی کمتر از ۳۰ سال به درآمدهای میلیون دلاری ظرف کمتر از یک سال رسیدهاند گرایش یابد. این امر به معنای ارزشگذاری دانش و توجه به سرمایهی انسانی در قبال توجه به تجهیزات و داشتههای فیزیکی است.
وی با تاکید بر توجه جدی سایر حوزههای فناوری راهبردی، اظهار کرد: سایر حوزههای فناوری نیز میبایست توجه به پژوهشهای کاربردی و ایجاد زیرساختهای لازم برای حرکت پر شتاب علمی و فناوری را آغاز کنند و اگرچه حوزه علوم شناختی در کشورمان با تاخیری چند ساله مورد توجه قرار گرفته است. اما ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور میتواند رشد این حوزه را در بر داشته باشد.
رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری از ستادهای پانزده گانه فناوریهای راهبردی افزود: حوزه علوم شناختی با گستردگی و در بر گیرندگی بالایی که در تعامل با حوزههای گوناگون فناوریهای راهبردی دارد میتواند حرکت کشور به سوی قلههای پیشرفت را ممکن کند.
وی ادامه داد: علوم و فناوریهای همگرا که علوم شناختی از پایههای آن به شمار میرود، میتواند افقهای جدیدی را از مفاهیم اساسی و راهبردی بگشاید.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به حمایت از رشد فناوریهای همگرا توضیح داد: توسط ستاد علوم و فناوریهای شناختی، اقدامات خوبی برای حمایت از فعالان حوزه فناوریهای همگرا صورت گرفته است که توجه به آموزشهای پایه، اعطام دانشجو به خارج از کشور و حمایت از پژوهشهای شناختی و همگرا از مهمترین این راهبردها به شمار میرود.
نظر شما