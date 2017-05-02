تکمیل هرچه زودتر پروژه ایران خودرو کرمانشاه بعنوان مصوبه سفررهبری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل کارخانه ایران خودرو شهرستان صحنه امروز در بازدید خبرنگاران از این مجموعه اظهار داشت: بخش هایی از این مجموعه از جمله محوطه و ساختمانهای جانبی کارخانه ایران خودرو به دلیل شرایط جوی تکمیل نشده است.

وی افزود: خط تولید این کارخانه و رسیدن به تولید اسمی شاید به دوماه زمان نیاز داشته باشد. تولید آزمایشی را ما می توانیم از امروز انجام بدهیم ولی برای رسیدن به تولید تجاری نیاز به زمان داریم.

ملکی خاطر نشان کرد: مدیران ایران خودرو اعلام کردند چون این پروژه تنها مصوبه رهبر انقلاب در حوزه گروه صنعتی ایران خودرو در کل کشور است تمام تلاش خود را برای تکمیل سریع آن در دستور کار خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا افتتاح این پروژه به تاخیر افتاده است گفت: ترجیح دادیم به انجام آموزش کارکنان زمان بیشتری را اختصاص دهیم.

به گزارش مهر، در حالی که خبرنگاران اظهارات بیش از دو سال گذشته مدیر عامل کارخانه ایران خودرو کرمانشاه مبنی بر افتتاح این پروژه ظرف ۱۸ ماه را از او پیگیری کردند، وی اظهار داشت: من چنین حرفی نزدم.