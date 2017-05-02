به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نشست روسای مجمع نظام ایمنی کشورهای دارنده نیروگاه هسته‌ای ( WWER Regulators Forum) از امروز به مدت دو روز در اصفهان آغاز شده است که نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در این نشست حضور دارد.

این نشست برای نخستین بار در ایران با حضور نمایندگان ۱۲ کشور جهان شامل ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، چین، فنلاند، مجارستان، هند، ایران، روسیه، اسلواکی، اوکراین و آلمان منطقه هسته‌ای اصفهان برگزار می شود.

هدف از تشکیل این مجمع که آژانس بین المللی انرژی اتمی ناظر آن است، افزایش ایمنی و حفاظت در برابر اشعه در کشورهای عضو با استفاده از تجربه جمعی، تبادل اطلاعات و تقویت تلاش های مسئولان نظام ایمنی هسته‌ای کشورها از طریق بررسی و تبادل تجربه‌ها درباره مسائل و موضوع‌های مرتبط با ایمنی، بهبود سیاست‌ها و نیز شیوه‌های نظارتی است.

گفتنی است این مجمع به شکل دوره‌ای، نشست‌های سالیانه خود را در یکی از کشورهای دارنده نیروگاه نوع WWER (مجموعه‌ای از راکتورهای هسته‌ای از نوع آب‌سبک و آب فشرده (Water-Water Energetic Reactor) برگزار می کند.