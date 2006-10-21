6851 نفر در خوزستان براي انتخابات شوراها نامنويسي كردند

تا روز گذشته چهار هزار و 332 نفر نامنويسي كرده بودند و امروز دو هزار و 519 نفر به اين تعداد اضافه شده است.

محمدرضا آملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به رشد 68 درصدي ميزان نامنويسي در اين مدت در قياس با مدت مشابه دور دوم افزود: از مجموع داوطلبان تاكنون 129 نفر داوطلب زن بودند كه تعداد داوطلبان زن نيز نسبت به دور گذشته 43 درصد رشد نشان مي دهد.

وي خاطرنشان كرد: 58 نفر از مجموع داوطلبان عشاير كوچ رو را شامل مي شوند. آملازاده از مجموع داوطلبان يك هزار و 273 نفر را تعداد داوطلبان انتخابات شهر دانست و گفت: 76 نفر از اين تعداد را داوطلبان زن شامل مي شود.